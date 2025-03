MetLife za 30 rokov na Slovensku vyplatila vyše 240 miliónov eur

MetLife na Slovensku

MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.



O spoločnosti MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife“) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.sk. MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife“) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com

Bratislava 19. marca (OTS) - S viac ako 252.500 nahlásenými poistnými udalosťami sa zaoberala spoločnosť MetLife počas troch dekád pôsobenia na slovenskom poistnom trhu. Poisťovňa svojim klientom za tento čas vyplatila vyše 240 miliónov eur.“ povedalAko priblížil, v súčasnosti má MetLife viac ako 215.000 individuálnych klientov, ktorí sa na ňu počas svojej cesty životom plne spoliehajú. „“ vysvetlil Drdoš.Z pohľadu konkrétnych čísiel MetLife za 30 rokov finančne pomáhala v takmer 529.000 prípadoch. Za nimi je viac ako 140.000 konkrétnych klientov a ich blízkych, ktorým životné poistenie zaistilo prostriedky v čase nečakanej udalosti. Týkalo sa to klientov vo veku od 81 dní života až po 90 rokov.V poistných udalostiach „viedli“ muži – až 60 percent z celkového počtu sa týkalo práve ich. Najčastejšie hlásenými poistnými udalosťami boli úrazy. MetLife počas svojho pôsobenia za ne svojim klientom vyplatila viac ako 88 milióna eur.Aj rok 2024 priniesol nespočetné množstvo ľudských príbehov, ktoré vyžadovali pozornosť poisťovne bez ohľadu na ich charakter a závažnosť. V minulom roku MetLife vyplatila svojim klientom takmer 25 miliónov eur.Spoločnosť MetLife popri starostlivosti o svojich klientov pomáha aj tým, ktorí to najviac potrebujú. „uviedlaNezanedbateľnú časť aktivít poisťovňa venuje oblasti trvalej udržateľnosti. „“ dodala.MetLife spolupracuje s rozsiahlou sieťou finančných agentov, ktorú tvorí viac ako 6.000 špecialistov na životné poistenie z celého Slovenska. Viac ako polovica z nich sú ženy. Veľká časť poradcov spolupracuje s poisťovňou viac ako desať rokov a výnimkou nie je ani dvojnásobok. Poisťovňa zároveň poskytuje svoje služby v spolupráci s najlepšími brokerskými spoločnosťami, vybranými bankovými inštitúciami. Spoločnosť už niekoľko rokov po sebe získala aj prestížne ocenenie Slovakia Superbrands Award.Na slovenskom trhu MetLife pôsobí už spomínaný 30. rok. História spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny MetLife, siaha však oveľa hlbšie do minulosti. Založená bola už roku 1868 v New Yorku a počas svojej existencie pomáhala napríklad rodinám obetí havárie lode Titanic, či sa podieľala na stavbe jedného z prvých mrakodrapov - newyorskej Empire State Building. V súčasnosti sprevádza životom svojich klientov vo viac ako 40 krajinách po celom svete.