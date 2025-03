MetLife za 30 rokov v SR riešila vyše 250.000 poistných udalostí

Bratislava 17. marca (TASR) - Viac ako 250.000 nahlásených poistných udalostí riešila za 30 rokov pôsobenia na slovenskom trhu poisťovňa MetLife. V súvislosti s nimi vyplatila spolu vyše 240 miliónov eur. V minulom roku platby klientom predstavovali takmer 25 miliónov eur, informovala v pondelok spoločnosť.



V súčasnosti má v SR viac ako 215.000 individuálnych klientov. "Okrem toho MetLife na Slovensku poskytuje svoje služby aj 650 spoločnostiam, ktoré svojim 220.000 zamestnancom zabezpečujú skupinové životné poistenie ako zamestnanecký benefit. Dokopy tak na Slovensku aktuálne poisťuje viac ako 430.000 osôb," vyčíslil riaditeľ marketingu a komunikácie CZ&SK poisťovne Milan Drdoš.



Za uplynulých 30 rokov finančne pomáhala spolu v takmer 529.000 prípadoch. Týkalo sa to klientov vo veku od 81 dní života po 90 rokov. V poistných udalostiach viedli muži, týkalo sa ich 60 % z celkového počtu. Najčastejšie hlásenými udalosťami boli úrazy. MetLife za ne počas svojho pôsobenia v SR vyplatila viac ako 88 miliónov eur.



MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Poskytuje životné a úrazové poistenie. Spolupracuje so sieťou finančných agentov, ktorú tvorí viac ako 6000 špecialistov z celého Slovenska. História spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny MetLife, siaha do 19. storočia. V súčasnosti pôsobí vo viac ako 40 krajinách sveta.