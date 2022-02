Metodiku posudzovania stavu mostov treba podľa A. Doležala zmeniť

Bratislava 20. februára (TASR) – Metodiku posudzovania stavu mostov na Slovensku bude treba zmeniť. Myslí si to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Súčasná metodika je založená na vizuálnej obhliadke. Poukázal pritom na prípady, keď most skolaboval aj bez toho, aby boli zvonku znaky degradácie. Uviedol to vo štvrtkovom (17. 2.) livestreame na sociálnej sieti.



Doležal priblížil, že diskutoval na túto tému s odborníkmi, ktorí ho upozornili na to, že v 50. rokoch sa množstvo mostov postavilo z konštrukcie tzv. predpätých mostov. Súčasná metodika posudzovania stavu mostov je pritom založená na vizuálnej obhliadke.



"Aj keď vizuálne most zvonka vyzerá byť kompaktný a máme predpoklad, že oceľové lano v strede je v poriadku, tak máme aj prípady, že tam bola skrytá korózia a že ten most skolaboval aj bez toho, aby vonku boli viditeľné akékoľvek znaky degradácie mosta," upozornil Doležal.



Metodika posudzovania stavu mostov sa preto podľa neho musí zmeniť. "Aby sme robili cielenú diagnostiku zameranú na tento typ mostov a inšpekčnými vrtmi sme sa pozreli a kamerou skontrolovali stav toho oceľového lana aj na mostoch, ktoré vizuálne nevyzerajú, že by mohli padnúť," podotkol minister dopravy.