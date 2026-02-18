< sekcia Ekonomika
METRO akadémia prináša príležitosť meniť gastronómiu k lepšiemu
METRO akadémia prináša profesionálnym kuchárom aj študentom jedinečnú príležitosť aktívne sa podieľať na zmene slovenskej gastronómie k lepšiemu.
Autor OTS
Ivanka pri Dunaji 18. februára (OTS) - Prostredníctvom systematického vzdelávania, praxe v špičkových prevádzkach a mentoringu od najlepších slovenských šéfkuchárov dlhodobo podporuje rast talentov, kvalitu remesla a udržateľný rozvoj gastronomického prostredia na Slovensku. Vo februári 2026 sa úspešne uzatvára 3. kolo pracovných stáží METRO akadémie pre študentov, ktoré boli do programu zaradené v roku 2024.
METRO akadémia je koncipovaná ako komplexný a dlhodobo rozvíjaný vzdelávací projekt, ktorý spája dve hlavné línie – vzdelávanie profesionálov v gastronómii a systematický rozvoj mladých talentov zo stredných odborných škôl a hotelových akadémií. V oboch prípadoch zohrávajú kľúčovú úlohu skúsení mentori z prostredia vrcholovej gastronómie, ktorí odovzdávajú svoje dlhoročne nadobudnuté know-how novej generácii.
METRO akadémia pre študentov: dlhodobá podpora talentov
Neoddeliteľnou a dlhodobo etablovanou súčasťou METRO akadémie pre študentov je súťaž Študentský päťboj, ktorá sa koná raz ročne pod záštitou METRO Slovakia. Mladé talenty pod vedením svojich majstrov odborného výcviku súťažia v piatich zručnostných disciplínach, ako sú krájanie zeleniny, filetovanie rýb či vykosťovanie mäsa. Na celý priebeh dohliada odborná porota šéfkuchárov, ktorá hodnotí rýchlosť, precíznosť a technickú úroveň výsledkov. Vyvrcholením súťaže je celoslovenské finále, z ktorého vzíde celkový víťaz daného ročníka.
Pracovná stáž s certifikáciou – nadstavba programu
V roku 2024 bola METRO akadémia pre študentov rozšírená o Pracovnú stáž s certifikáciou, ktorá dnes predstavuje nadstavbu a pomyselnú čerešničku celého programu. Odborné školy majú možnosť nominovať svojich najtalentovanejších a najmotivovanejších študentov na trojmesačnú stáž v renomovaných slovenských reštauráciách, kde sa zoznamujú s praktickým aj teoretickým fungovaním profesionálnej kuchyne v reálnom prevádzkovom prostredí.
„METRO akadémia je výnimočná tým, že študenti pracujú za ostrého chodu reštaurácie, bez akejkoľvek simulácie. Zažívajú reálny tlak, prevádzkové tempo a nároky, ktoré prináša každodenná práca v profesionálnej kuchyni,“ vysvetľuje Daniel Tilinger, šéfkuchár reštaurácie ECK v Bratislave, mentor a autor konceptu vzdelávania METRO akadémie. „Účastníci si odnášajú nielen technické zručnosti, ale aj schopnosť lepšie komunikovať v tíme, organizovať prácu v kuchyni a komplexnejšie vnímať tvorbu menu. Práve to je základ kvalitnej gastronómie,“ dopĺňa Daniel Tilinger.
Program sa končí praktickou skúškou, ktorá symbolicky uzatvára odborný rast študentov v rámci METRO akadémie. Práve vo februári 2026 sa týmto spôsobom úspešne ukončilo už 3. kolo pracovných stáží. Doteraz sa do programu zapojilo 8 odborných škôl a 8 špičkových reštaurácií naprieč Slovenskom.
Záverečné skúšky vo Vrábľoch
Záverečné skúšky aktuálneho ročníka sa uskutočnili 10. februára 2026 v reštaurácii Semillon vo Vrábľoch. Pozostávali z prípravy exkluzívneho päťchodového degustačného obeda, počas ktorého študenti METRO akadémie pod odborným vedením mentorov predviedli svoje kulinárske zručnosti, kreativitu aj schopnosť tímovej spolupráce.
Študentov v tomto ročníku odborne viedli a za prípravu menu zodpovedali: autor konceptu Daniel Tilinger (reštaurácia ECK, Bratislava), Jozef Breza (Gašperov Mlyn, Batizovce), Lukáš Heuser (Origin, Lučenec), Patrik Pokrývka (Sisi, Tatranská Lomnica) a Roman Borovský (Semillon, Vráble).
METRO akadémia pre profesionálov
Popri aktivitách zameraných na študentov METRO dlhodobo rozvíja aj akadémiu pre profesionálov, a to formou kuchárskych kurzov určených pre kuchárov, cukrárov a zamestnancov gastronomických prevádzok. Kurzy sa konajú pravidelne v jarných a jesenných termínoch a zameriavajú sa na rôzne – často aj sezónne – témy, ktoré si volia samotní mentori na základe aktuálnych trendov a reálnych potrieb praxe.
Podľa jedného z mentorov, Lukáša Heusera, je najväčšou hodnotou METRO akadémie prepojenie teórie s každodennou realitou: „Kurzy sú postavené na reálnej praxi. Účastníci si odnášajú konkrétne postupy, tipy a skúsenosti, ktoré môžu okamžite využiť vo svojej kuchyni.“
METRO ako dlhodobý partner gastronómie
METRO akadémia je súčasťou dlhodobej stratégie spoločnosti METRO Slovakia, ktorá sa už štvrťstoročie aktívne podieľa na rozvoji slovenskej gastro scény. Pomáha systematicky formovať a rozvíjať úroveň gastronómie na Slovensku. Okrem vzdelávacieho projektu METRO akadémie poskytuje METRO svojim zákazníkom aj odborné poradenstvo – napríklad pri návrhu jedálnych či nápojových lístkov, zostavovaní menu, optimalizácii ponuky či celkovom fungovaní gastronomických prevádzok. METRO stálo aj pri zrode slovenskej edície prestížnej súťaže Bocuse d’Or a v roku 2025 sa stalo partnerom Gault&Millau, prvého medzinárodného gastro sprievodcu pôsobiaceho na Slovensku.
Aj vďaka týmto aktivitám sa METRO dlhodobo profiluje ako spoľahlivý partner gastronómie, ktorý stojí pri profesionáloch aj budúcich talentoch a aktívne prispieva k zvyšovaniu kvality slovenskej gastronómie.
Viac informácií o programe METRO akadémie a prihlasovací formulár nájdete na www.metro.sk/akademia
Do programu Pracovnej stáže s certifikáciou METRO akadémie sa v rámci doterajších ročníkov zapojili renomované gastronomické prevádzky a odborné školy z rôznych regiónov Slovenska.
Zapojené reštaurácie a mentori:
Reštaurácia ECK, Bratislava – Daniel Tilinger
Reštaurácia Gašperov Mlyn, Batizovce – Jozef Breza
Reštaurácia Sisi, Tatranská Lomnica – Patrik Pokrývka
Reštaurácia Origin, Lučenec – Lukáš Heuser
Reštaurácia Semillon, Vráble – Roman Borovský
Reštaurácia ARTE, Svätý Jur – Jiří Zajíček
Reštaurácia Olivia´s, Žilina – Zdenko Kramarčík
Seven Restaurant Café – Jozef Hromják
Zapojené školy:
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
Hotelová akadémia Žilina
Hotelová akadémia Mikovíniho, Bratislava
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Nitra
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia Košice
Hotelová akadémia, Južná trieda, Košice
