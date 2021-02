METRO navyšuje pomoc ľuďom v núdzi o 20 ton

Bratislava 19. februára (OTS) - Preto sa spoločnosť METRO Cash & Carry rozhodla reagovať na výzvu Prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, aby subjekty prispievajúce do Potravinovej banky Slovenska znásobili svoju pomoc. METRO ju v tejto kritickej situácii navýši v objeme 20 ton.Slovensko sa ocitlo v bezprecedentnej situácii. O pomoc volajú mnohé organizácie, rodiny aj jednotlivci. Ľudia prišli o prácu, majú problém plniť svoje záväzky. Častokrát nemajú možnosť zabezpečiť si ani základné potraviny. Spoločnosť METRO Cash & Carry dlhodobo spolupracuje s Potravinovou bankou Slovenska. Po výzve Prezidentky Zuzany Čaputovej o mimoriadnu pomoc sa k nej bez váhania pripojilo.,“ hovorí, generálny riaditeľ METRO Cash & Carry a pokračuje: „" vyjadrila sa, Prezidentka Slovenskej republiky. Ako ďalej uviedla kancelária prezidentky, z potravín, ktoré sú k dispozícii vďaka obchodným reťazcom, bude možné pripraviť takmer 425 000 jedál.Prebytočné potraviny by sa nikdy nemali stať odpadom. Táto idea plne kopíruje zero waste koncept, ktorý METRO Cash & Carry dlhodobo presadzuje.