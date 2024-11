METRO rozumie potrebám svojich zákazníkov

Bratislava 18. novembra (OTS) - Férová cenová stratégia, modernizácia prevádzok spojená s digitalizáciou a ambiciózne ciele v oblasti udržateľnosti sú základnými piliermi snáh spoločnosti METRO, aby svojim zákazníkom uľahčila nakupovanie a podporila ich podnikanie.METRO na Slovensku prevádzkuje šesť veľkoobchodných predajní v Ivanke pri Dunaji, v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, Nitre, Žiline, vo Zvolene a Košiciach. Sortiment a služby neustále prispôsobuje potrebám svojich zákazníkov, ktorými sú predovšetkým majitelia reštaurácií, jedální, hotelov ( HoReCa segment ), maloobchodníci s potravinami, ale i ďalší podnikatelia, predovšetkým malé a stredné podniky a živnostníci, ktorým METRO pomáha efektívnejšie zvládať ich obchodné výzvy.V súčasnej dobe, keď je ekonomické prostredie a výhľad na nasledujúci rok stále náročný, chce METRO ešte viac podporiť svojich zákazníkov v ich profesionálnom biznise a raste. K tomu je potrebné zamerať sa predovšetkým na efektívnosť a produktivitu. Práve prevádzková efektívnosť a výkonnosť, vyspelá logistika a priame nákupy vo veľkých objemoch umožňujú spoločnosti METRO Slovakia predávať tovar za dlhodobo stabilné férové veľkoobchodné ceny.hovorí. „“ dodáva Romain Vincent.Foto: Romain Vincent, generálny riaditeľ METRO SlovakiaMETRO investuje do modernizácie svojich predajní a digitálnych riešení, ktoré uľahčia zákazníkom ich podnikanie. Remodelované predajne a rozšírená sieť distribučných skladov umožňujú rýchlejší a pohodlnejší nákup, či už osobne alebo online. „Aby sme zvýšili spokojnosť našich zákazníkov a dokázali lepšie reagovať na ich nové očakávania, zameriavame sa a ďalej rozvíjame multikanálový prístup, ktorý zahŕňa nákupy v kamenných obchodoch, digitálne nástroje a distribučné služby. Naši zákazníci môžu využiť taký spôsob nákupu, aký im najviac vyhovuje. Chceme im ušetriť čas a starosti spojené so zásobovaním prevádzok a obchodov,“ dodáva Vincent. Pre podnikateľov to znamená viac flexibility a menej starostí so zásobovaním. Inovatívne digitálne nástroje ako platforma Dish vyvinuté spoločnosťou METRO a gastronomickými expertmi majú za cieľ pomôcť podnikateľom z gastrosektora maximálne zviditeľniť svoje prevádzky. Poskytuje im napríklad možnosť jednoducho si vytvoriť vlastnú webovú stránku či efektívny systém online rezervácií a objednávok, ktorý možno ovládať priamo zo smartfónu. Na Slovensku tento nástroj využíva viac ako 1100 zákazníkov METRO.Foto: METRO SlovakiaMETRO ako popredná celosvetová spoločnosť podnikajúca v oblasti veľkoobchodu a distribúcie potravín sa snaží o to, aby podnikala zodpovedne a v súlade s princípmi udržateľnosti. Dôležitosť tohto prístupu je nevyhnutná pre riešenie globálnych výziev. „“ hovorí Romain Vincent. Jednou z 3 hlavných priorít stratégie ESG je znižovanie uhlíkovej stopy našich činností s cieľom dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2040. To si okrem iného vyžaduje aj nemalé investície do technológií. Tento ambiciózny cieľ dosahuje METRO aj prostredníctvom investícií do fotovoltických panelov, ktoré už inštalovala a inštaluje na strechách budov či parkovísk vo svojich prevádzkach na Slovensku. K zníženiu uhlíkovej stopy prispieva aj projekt FGAS so zameraním na výmenu technológie chladenia. „“ hovorí. Významným krokom vpred je aj zavedenie elektronických cenoviek, ktoré METRO implementuje vo svojich predajniach. Táto technológia nielenže modernizuje predajný proces a znižuje chybovosť, ale pomôže aj znížiť spotrebu papiera, čím každoročne ušetríme takmer 1,5 milióna papierových štítkov. Spoločnosť METRO sa v rámci svojej stratégie ESG zaviazala prijať opatrenia proti plytvaniu potravinami v celom svojom hodnotovom reťazci a do roku 2025 znížiť potravinový odpad vznikajúci vo svojich vlastných obchodných operáciách na polovicu. Na Slovensku spolupracuje s Potravinovou bankou Slovenska, vďaka čomu sa zabráni plytvaniu a pomáha sa ľuďom, ktorí čelia potravinovej neistote. Znižovaniu potravinového odpadu prispieva aj METRO akadémia, ktorá učí profesionálov z oblasti HoReCa segmentu, ako pracovať v súlade s princípmi Zero Food Waste.METRO ponúka svojim zákazníkom viac ako 23 000 potravinových a nepotravinových produktov dostupných na jednom mieste. Pre METRO je najvyššou prioritou poskytovať zákazníkom bezpečné a kvalitné výrobky. Kvalita sa začína už u výrobcu a METRO starostlivo vyberá spoľahlivých dodávateľov, s ktorými buduje dlhodobú spoluprácu.dodáva Romain Vincent, generálny riaditeľ METRO Slovakia.Foto: METRO SlovakiaÚspech spoločnosti METRO by nebolo možné dosiahnuť bez kvalitných zamestnancov. Zamestnanci METRO rozumejú tomu, čo ich zákazníci potrebujú, podľa toho plánujú dopredu a rozhodujú. „," hovorí Romain Vincent. METRO je spoľahlivým partnerom pre svojich zamestnancov a zamestnankyne, pre svojich zákazníkov a chce naďalej prispievať k rozvoju slovenského gastra a maloobchodného sektora.