METRO už 20 rokov partnerom obchodu

Bratislava 25. novembra (OTS) - Veľkoobchod METRO plánuje pokračovať v zlepšovaní svojej ponuky, ktorá už 20 rokov mení na Slovensku podnikateľské nákupy.Aktivity značky METRO už dávno presiahli obraz veľkoobchodu s potravinami a ďalším tovarom pre podnikateľov, teda tradičný formát Cash & Carry. METRO sa transformovalo na multikanálovú firmu. Vybudovalo distribučné platformy, zaviedlo online objednávací systém pre distribučných zákazníkov a pridáva stále nové služby pre ich pohodlie. Keď postavilo pri svojich predajniach čerpacie stanice a umývačky áut, zvýšilo zákazníkom pohodlie. Profi zákazníci oceňujú projekt „Kúp viac, zaplať menej,“ ktorý spája tradičné a moderné obchodnícke princípy.vysvetľuje, generálny riaditeľ spoločnosti METRO Cash and Carry Slovakia.METRO v duchu svojej hlavnej vízie „Váš úspech je náš cieľ,“ neustále hľadá spôsoby ako podporiť, zefektívniť a zjednodušiť podnikanie svojich zákazníkov. “” hovorío ďalších plánoch spoločnosti na Slovensku. Obzrieť sa za rozvojom značky ho primälo okrúhle výročie. METRO oslavuje 20. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. V novembri 2000 otvorila firma tri predajne - v Ivanke pri Dunaji, v Nitre a vo Zvolene. Po dvoch desaťročiach ponúka zákazníkom výhodné nákupy a moderné služby v šiestich predajniach v piatich slovenských mestách, kde sa o nich stará silný tím 1150 zamestnancov. Značka METRO sa stala dôveryhodným a silným partnerom mnohých reštaurácií, kaviarní, hotelov, nezávislých obchodníkov a ďalších podnikateľov.V snahe pomôcť menším obchodom, METRO vybudovalo maloobchodnú alianciu „Môj Obchod“. Do aliancie sa pridalo už vyše 550 obchodov, ktorým METRO pomáha rozvíjať podnikanie a pritiahnuť do predajní viac zákazníkov.Rok 2020 priniesol značke METRO okrem výročia aj nutnosť vysporiadať sa s dosahmi celosvetovej pandémie – a v prvom rade ochrániť zdravie svojich zamestnancov i zákazníkov. Popri tom sa však firma sústreďuje na to, aby naďalej dokázala byť stabilným zamestnávateľom a obchodným partnerom. Nárast prípadov súvisiacich s pandémiou COVID-19 viedol na Slovensku k opatreniam, ktoré majú výrazne negatívny dopad na podnikanie v segmente Horeca. Z celkového počtu 3009 respondentov až 37 percent odhaduje výpadky príjmov na úrovni 70 percent a viac, čo môže byť pre prevádzky likvidačné. Vyplýva to z prieskumu, ktorý METRO uskutočnilo u svojich zákazníkov v priebehu októbra. METRO chce zároveň upozorniť, že bez efektívnej podpory štátu tieto podniky neprežijú. Až 25 percent podnikov uviedlo, že predbežne ukončí svoje podnikanie na celé obdobie trvania lockdownu a 1,6 percenta sa vyjadrilo, že bude musieť úplne ukončiť svoje podnikanie. Ďalších 1,3 percenta plánuje prepustiť všetkých pracovníkov a 17,4 percenta prepustí aspoň časť zamestnancov. Podniky, ktoré zatiaľ odmietajú prepúšťať zamestnancov budú musieť skracovať pracovné úväzky. K tomuto kroku chce podľa prieskumu METRO pristúpiť 12,7 percent opýtaných zariadení. “Iba” 9,3 percenta neplánuje žiadne personálne zmeny. „“ vysvetlilMETRO tak skúša v maximálnej miere vychádzať v ústrety najviac zasiahnutému HoReCa sektoru, ktorý sa pre dôsledky pandémie ocitol v zvlášť neľahkej situácii. Preto sa firma rozhodla zákazníkom z tohto sektora ponúknuť predĺženie lehôt splatnosti ich záväzkov, ale aj marketingovú podporu.Značka METRO však hľadí do budúcnosti nielen v obchode. Dlhodobo sa usiluje podnikať zodpovedne a s ohľadom na životné prostredie. Priebežne znižuje množstvo vytlačených letákov a nahrádza ich elektronickou komunikáciou, aby šetrila lesy. Spolupracuje s domácimi výrobcami a vyvíja spolu s nimi nové značky a výrobky vo vysokej kvalite. Podiel domácich výrobkov sa neustále zvyšuje. METRO prináša stále viac bio produktov a do ponuky zaradilo predaj čapovanej drogérie i recyklovateľného riadu, aby prispelo k redukcii odpadu z obalov a konzumácie potravín.” vysvetľuje generálny riaditeľ. Tento rok sa zamestnanci po prvýkrát zapoja do projektu Giving Tuesday – Pomôžme ľuďom v núdzi v spolupráci s Nadáciou Pontis.Kým strom narastie na potrebnú výšku a získa silu a stabilitu, potrebuje na to dobrých 20 rokov. Značka METRO netají odhodlanie ďalej rásť, spoločne so svojimi zamestnancami a zákazníkmi. Preto plánuje neúnavne pracovať na úspechu svojich zákazníkov, partnerov a poskytovať čoraz lepšie služby a tovary.“ dodáva na záver