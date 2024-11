METRO Žilina modernizuje

Žilina 5. novembra (OTS) - Veľkoobchodná predajňa METRO v Žiline aktuálne dokončila rozsiahlu rekonštrukciu svojich priestorov. Zákazníci sa môžu tešiť na novinky, ktoré prinášajú viac komfortu pri nakupovaní, širší sortiment, ale aj ešte väčšiu čerstvosť potravín. Modernizáciou prevádzok zároveň spoločnosť napĺňa ambiciózne ciele v oblasti udržateľnosti. Do roku 2030 plánuje znížiť uhlíkovú stopu o 60 %.Pre METRO sú kľúčové kvalitné a bezpečné potraviny sedem dní v týždni. Regály pravidelne plnia čerstvé potraviny, ktoré potrebujú špeciálnu starostlivosť. Renováciou predajní sa tieto podmienky posúvajú ešte o úroveň vyššie.vysvetľujeSpoločnosť reflektuje na meniace sa preferencie zákazníkov a nové trendy. Preto rozširuje sortiment výrobkov a riadi zásoby tak, aby boli špecializované výrobky vždy k dispozícii v správnom množstve na správnom mieste. Zákazník tu nájde širokú škálu bezgluténových, bezlaktózových, vegánskych, bio a iných špecializovaných potravín.Požiadavky zákazníkov odráža aj ponuka sezónnych produktov. Tie si pri remodelácii predajní tiež našli svoje miesto. Ponukou čerstvých a chutných výrobkov spoločnosť podporuje lokálnych producentov a udržateľné postupy. V súčasnosti v METRO nájdete 60 rýb a morských plodov, 130 druhov mäsa, a 250 druhov ovocia a zeleniny. Okrem sezónnych potravín METRO ponúka aj široký nepotravinársky sezónny sortiment. Aktuálne klientov zo Žiliny a okolia môže osloviť tovar na vianočnú sezónu.Renovácia prináša aj technologické novinky, ktoré zjednodušia zákaznícku cestu.hovoríS úpravami v predajniach súvisia aj opatrenia smerujúce k udržateľným riešeniam. „Pravidelne meriame uhlíkovú stopu, aby sme vedeli prijímať potrebné opatrenia na znižovanie dopadu nášho podnikania na životné prostredie a zmenu klímy. Zaviazali sme sa, že do roku 2030 znížime uhlíkovú stopu o 60 % v porovnaní s rokom 2010 a do roku 2040 chceme byť uhlíkovo neutrálni,“ prezrádza Peter Opálený. METRO inštaluje na strechy fotovoltiku a realizuje kompletnú výmenu chladiacich a mraziacich systémov za eko friendly systémy. Súčasťou rekonštrukcie je tiež investícia do ďalších opatrení na úsporu energie. V prevádzkach tiež prebehla výmena osvetlenia za šetriace LED osvetlenie.METRO je medzinárodná veľkoobchodná spoločnosť s potravinovým a nepotravinovým sortimentom, ktorá sa špecializuje na uspokojovanie potrieb hotelov, reštaurácií a stravovacích zariadení (HoReCa), ako aj nezávislých obchodníkov. Po celom svete má spoločnosť METRO približne 16 miliónov zákazníkov, ktorí si môžu vybrať, či nakupujú v jednom z veľkoformátových obchodov, objednávajú online a vyzdvihujú svoje nákupy v obchode alebo si ich nechávajú dodať. Udržateľnosť je kľúčovým pilierom podnikania spoločnosti METRO. Spoločnosť METRO je európskym lídrom v indexe udržateľnosti Dow Jones. Spoločnosť pôsobí v 30 krajinách s viac ako 700 prevádzkami a zamestnáva viac ako 100 000 ľudí na celom svete.V roku 2024 oslávi spoločnosť METRO už 24 rokov na slovenskom trhu. V Slovenskej republike patrí do siete METRO Cash & Carry SR šesť veľkoobchodných centier pre podnikateľov. Široká ponuka tovaru, prevádzková výkonnosť, vyspelá logistika, priame nákupy vo veľkých objemoch, ale tiež služba Distribúcia, teda dovozu tovaru zákazníkom priamo do prevádzok umožňujú spoločnosti METRO predávať tovar za najvýhodnejšie veľkoobchodné ceny. METRO sa na Slovensku orientuje predovšetkým na tri skupiny profesionálnych zákazníkov – na oblasť HoReCa, maloobchod a malé až stredné firmy, ktoré podporuje okrem širokej ponuky tovaru aj nadštandardnými službami na mieru. Aktívne podporuje alianciu maloobchodných predajní Môjobchod, ktorá v súčasnosti spája 764 lokálnych predajcov po celom Slovensku.