Metropolis prepísal pravidlá bývania v bratislavskom downtowne

O spoločnosti Mint Investments

Spoločnosť bola založená v roku 2002. V rámci portfólia svojich služieb sa venuje asset managementu, property managementu, segmentu obnoviteľných zdrojov energie a developmentu. Realizovala viacero developerských projektov v oblasti bývania, retailu a office developmentu. Spoločnosť je výrazne etablovaná na českom, prevažne pražskom trhu, pričom v minulosti realizovala viacero úspešných projektov aj na území Slovenska. Celková hodnota spravovaných nehnuteľností spoločnosťou MINT INVESTMENTS presahuje objem viac ako 1 miliardu. eur.

Bratislava 28. júla (OTS) - Jeden z popredných realitných investorov v strednej a východnej Európe spoločnosť Mint Investments, už pri výstavbe kládla vysoké nároky na materiálové riešenia. Prémiový projekt preto prináša riešenia, ktoré ho odlišujú od okolitých objektov. Skosené kontúry dvoch veží pripomínajúcich písmeno M umožnili vznik veľkorysých terasových bytov na ustupujúcich podlažiach, ktoré prinášajú krásne výhľady na Bratislavský hrad, Dunaj, či Karpaty. A naopak, bytom na najnižšom podlaží zase prináležia predzáhradky, čo je na túto lokalitu rarita. Metropolis priniesol do downtownu 298 bytov rozdelených do kategórií SMART CITY (1 – 1,5-izbové), FAMILY STYLE (2 – 3-izbové) a PREMIUM LIVING (4 – 5-izbové). Všetky však majú niekoľko výnimočných spoločných prvkov vrátane pravidelných, pravouhlých dispozícií, takže obyvatelia nestratia ani meter priestoru.Technológie v interiéri spĺňajú najnáročnejšie kritériá moderného bývania: stropné vykurovanie a chladenie či rekuperácia vzduchu, ktorá zachytí až 94 % prachu, peľu, či nečistôt. To prináša nielen energetické, ale aj zdravotné benefity. A dokonca, žiadny byt nie je bez exteriérového priestoru. Všetky majú balkón, terasu či vlastnú predzáhradku a v rámci podzemných dvoch podlaží parkovacie státia aj murované pivničné kobky, ktoré sú prakticky prepojené priamo s garážovým státím konkrétneho bytu.Foto: Sebastien Dejanovski z Mint Investmentshovorí Sebastien Dejanovski, zo spoločnostiNemenej dôležitou súčasťou projektu je kvalitne vyriešená občianska vybavenosť. Spodný parter oboch veží tvorí dvojpodlažný komplex s 20 obchodnými priestormi, ktoré sú aktuálne na 80% vypredané. Prvým otvoreným obchodom bude značka talianskych potravín Parmipasta, ktorá bude fungovať v priestore Fiorino Metropolis . Neskôr k nim pribudne aj kaviareň, cukráreň, pánsky a dámsky beauty salón, zubná klinika, barbershop či poisťovací broker pre korporátnu klientelu.“ uviedla Katarína Žoldák Kupcová zo spoločnosti, výhradného predajcu projektu.Foto: Projektu Metropolis verí aj SajfaVýstavba Metropolisu výrazne obohatila centrum bratislavského downtownu o výnimočný architektonický koncept, ktorý spája súčasný dizajn s najnovšími technológiami. Kvalitne navrhnutý projekt z pera českého ateliéru City Work Architects dopĺňa semiprivátna záhrada, inšpirovaná mestskými dvorčekmi z Londýna. Ide o jednu z mála tamojších zón určených na oddych s detským ihriskom aj priestorom pre komunitné aktivity, ktorá predstavuje dôležitý prvok pre kvalitu života obyvateľov a prirodzený zelený protipól urbanizovaného prostredia.Ďalšími benefitmi Metropolisu sú blízkosť centra či dobré napojenie na dopravné ťahy v okolí, čo patrí k hlavným lákadlám pre záujemcov o kúpu bytu. K dátumu vydania tejto tlačovej správy je projekt vypredaný takmer na 80% a kľúče od nového bývania si prevzalo 195 klientov. Klienti v tomto projekte kupovali nehnuteľnosti investične na prenájom, no väčšina z nich byty využije pre vlastnú potrebu, respektíve pre svojich rodinných príslušníkov, čo platí aj pre zahraničných majiteľov.“ dodáva Juraj Sonlajtner, hlavný architekt zo štúdia