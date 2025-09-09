< sekcia Ekonomika
Metsolová hovorila o úlohe EP pri posudzovaní dohôd s USA a Mercosurom
Europarlament musí ratifikovať obchodnú dohodu medzi EÚ a USA, pričom sú náznaky, že časť poslancov ju v súčasnej podobe odmietne.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 9. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) berie vážne svoju úlohu pri posudzovaní a ratifikácii obchodných dohôd a urobí tak aj pri dohodách s USA a Mercosurom. Uviedla to v utorok predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová v rozhovore pre Európsku redakciu (ENR), ktorej súčasťou je aj TASR.
Metsolová deň pred prejavom o stave Únie, ktorý na pôde EP prednesie predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, upozornila, že občania členských krajín chcú jednoduchšie pravidlá podnikania, chcú mať strechu nad hlavou, chcú bezpečnosť a tiež čestnosť zo strany inštitúcií EÚ.
To podľa nej treba hľadať vo všetkých oblastiach, či už ide o colnú a obchodnú dohodu s USA a Mercosurom alebo posun v legislatívnych iniciatívach, ktoré boli blokované viac ako desaťročie. Spresnila, že EÚ sa pri tom všetkom nevzdáva svojich klimatických ambícií.
Europarlament musí ratifikovať obchodnú dohodu medzi EÚ a USA, pričom sú náznaky, že časť poslancov ju v súčasnej podobe odmietne. Metsolová uviedla, že všetko je teraz v rukách vyjednávačov, pričom EP čaká na podrobnejšiu dokumentáciu vo veci dohody, ktorú následne preskúmajú odborníci a podľa toho sa určí ďalší postup.
„Môžeme sa sporiť o tom, ako to bolo komunikované, ako sa rokovalo, či je výsledok dokonalý. Sme kontinentom nulových ciel, veríme, že clá sú stratou pre všetky strany a spotrebiteľov, ale naše podniky, a najmä naše malé, ale aj veľké priemyselné odvetvia potrebujú predvídateľnosť. A to bola najdôležitejšia požiadavka europarlamentu. Že keď máme rokovania a máme výsledok, musíme sa uistiť, že je realizovateľný,“ vysvetlila Metsolová.
Podľa jej slov EÚ dosiahla dohodu s USA, ktorá je oveľa lepšia ako v iných krajinách a na ktorej vždy možno pracovať, a ocenila, že vzťahy medzi parlamentmi EÚ a USA sú dobré, čo bude nápomocné v tejto veci.
Dodala, že súhlas EP bude potrebný aj pri dohode s Mercosurom, kde sú požiadavky europoslancov celkom jasné, pokiaľ ide o zabezpečenie ochrany poľnohospodárov a sledovanie individuálnych potrieb členských štátov.
Politické frakcie EP sú názorovo rozdelené, čo sa týka ratifikácie obchodnej dohody s Mercosurom, pričom eurokomisia dúfa, že sa dohodu podarí ratifikovať do konca roka. Metsolová pripomenula, že EP zreformoval svoju činnosť a je teraz oveľa rýchlejší pri prijímaní rozhodnutí. Potvrdila, že pri dohode s Mercosurom existujú postoje politických skupín, ale aj národné postoje, pričom platí, že niektoré frakcie sú dlhodobo proti tejto dohode.
„Našu úlohu v tomto smere berieme vážne. Budeme mať k dispozícii dokumentáciu a žiadosti aj jednotlivých členských štátov, ktoré sú presvedčované, aby podporili dohodu, a budeme musieť zistiť, ktorá časť je vo výlučnej kompetencii EÚ a ktorá časť musí byť ratifikovaná na národnej úrovni,“ opísala situáciu.
Zároveň však nechce nič dopredu predvídať, pretože chce dať svojim kolegom z EP potrebný čas, aby prebehli potrebné procesy.
