Metsolová predstavila na samite štyri body potrebné pre napredovanie
Lídri členských krajín EÚ vo štvrtok rokujú v Belgicku na zámku Alden Biesen na neformálnom samite o konkurencieschopnosti a posilnení jednotného trhu.
Autor TASR
Bilzen-Hoeselt 12. februára (TASR) - Európania majú teraz k dispozícii „úzke okno príležitostí“ na to, aby EÚ posunuli vpred. Uviedla to predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová na úvod neformálneho samitu EÚ o konkurencieschopnosti na zámku Alden Biesen v Belgicku. Lídrom členských krajín predstavila štyri body potrebné pre ekonomické napredovanie, informuje spravodajca TASR.
Metsolová lídrom členských krajín povedala, že to, čo pandémia koronavírusu urobila pre reakciu EÚ v oblasti zdravia a vojna na Ukrajine pre spoločnú reakciu na obranu, tak teraz nastal čas urobiť niečo spoločne pre európsku konkurencieschopnosť. Vo svojom prejave spomenula štyri body: dokončenie jednotného trhu; pokračujúce znižovanie byrokracie; posilniť verejné a súkromné financovanie, najmä v energetike, a uzatváranie ambicióznych dohôd o voľnom obchode s partnermi a spojencami na celom svete.
Dokončenie jednotného trhu podľa nej znamená skoncovať s fragmentáciou trhu. V oblasti znižovania byrokracie pripomenula, že EP vlani urobil veľa v oblasti zjednodušovania administratívy, odobril zníženie byrokracie v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a v programe InvestEU. Dodala, že pokiaľ ide o návrhy na revíziu pravidiel v digitálnom, environmentálnom, automobilovom a potravinárskom sektore, práca vo výboroch EP napreduje rýchlo.
„Teraz musíme vidieť aj príklady vnútroštátnych pravidiel, ktoré brzdia rast. Dobré úmysly sa musia premietnuť do naliehavých hmatateľných výsledkov pre podniky a rodiny,“ odkázala premiérom a prezidentom.
Vyslovila sa za posilnenie verejného a súkromného financovania, najmä v energetike, lebo podľa nej Európa netrpí nedostatkom úspor, ale trpí skôr „nedostatkom premeny týchto úspor na investície“. „Našou úlohou je nájsť spôsoby, ako vložiť viac kapitálu do sektorov s vysokým potenciálom bez toho, aby to spôsobilo nestabilitu a zaťažilo naše rozpočty,“ vysvetlila. Zdôraznila naliehavosť investovania do elektrických sietí a výrobných kapacít, aby bolo možné dobudovať skutočnú energetickú úniu, ktorá zaručí stabilné dodávky pre priemyselné odvetvia a za prijateľné ceny pre ľudí.
Metsolová ocenila uzavretie obchodnej dohody s Indiou, čo podľa nej pomôže posilniť strategickú autonómiu EÚ. „Kde je to možné, mali by sme nakupovať európsky. Ale kde nie, nemali by sme obetovať naše odvetvia, ktoré sú závislé od externých zdrojov, kvôli ilúzii sebestačnosti. Otvorenosť musí zostať jadrom nášho európskeho modelu,“ opísala situáciu.
