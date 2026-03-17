Metsolová: USA môžu očakávať pokrok pri implementácii dohody s EÚ
Autor TASR
Brusel 17. marca (TASR) - Spojené štáty objasnili svoju obchodnú politiku a môžu očakávať pokrok pri implementácii colnej dohody s Európskou úniou, uviedla v utorok predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Parlament bude hlasovať o obchodnej dohode medzi EÚ a USA koncom tohto mesiaca po tom, ako USA poskytli „vyjasnenia“ týkajúce sa svojej obchodnej politiky, povedala Metsolová na konferencii v Berlíne. „Dúfam, že dokážeme poskytnúť určitú stabilitu našim obchodným vzťahom a ponúknuť spoločnostiam predvídateľnosť,“ dodala bez toho, aby uviedla ďalšie podrobnosti.
Po tom, ako americký prezident Donald Trump začal v minulom roku zavádzať clá na väčšinu obchodných partnerov, EÚ vyjednala s USA dohodu, ktorá obmedzila clá na väčšinu dovozu z bloku na 15 %. Výmenou za to Únia sľúbila umožniť bezcolný dovoz amerického priemyselného tovaru. Európsky parlament však vo februári odložil hlasovanie o implementácii dohody. Reagoval tým na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorý vyhlásil veľkú časť Trumpovych ciel za nezákonnú. Prezident podľa súdu prekročil svoje právomoci, keď clá zavádzal na základe zákona o krízových ekonomických situáciách. Trump okamžite po zverejnení súdneho rozhodnutia oznámil nové clá, pričom sa odvolal na inú legislatívu.
To znepokojilo európskych zákonodarcov a predseda výboru EP pre medzinárodný obchod vyzval Spojené štáty, aby sa jasne vyjadrili, že dosiahnutú obchodnú dohodu rešpektujú. Minulý týždeň navyše Washington začal vyšetrovanie údajných neférových obchodných praktík, čo by mohlo viesť k novým clám. Úrad obchodného zástupcu USA uviedol, že vyšetrovanie posúdi, či nadmerné výrobné kapacity v Číne, EÚ a iných ekonomikách nepoškodzujú USA. Nie je jasné, či Metsolová mala na mysli práve toto oznámenie, keď uviedla, že USA poskytli jasnejšie informácie o svojej obchodnej politike, napísala agentúra DPA.
