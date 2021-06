Mexiko by malo predpandemickú úroveň dosiahnuť do konca 3. štvrťroka

Mexiko 18. júna (TASR) - Ekonomika Mexika by sa na predpandemickú úroveň mala dostať do konca 3. štvrťroka. Uviedol to v piatok mexický prezident Andrés Manuel López Obrador. V minulom roku klesla ekonomika severoamerickej krajiny v dôsledku opatrení prijatých na obmedzenie šírenia nového koronavírusu o 8,5 %.



"Nepochybne sa do konca 3. štvrťroka tohto roka dostaneme na úroveň, na ktorej sme boli pred pandémiou," povedal na tlačovej konferencii Lopez Obrador v súvislosti s vývojom ekonomiky.



Ako ukázali predbežné údaje mexického štatistického úradu, v máji zaznamenala mexická ekonomika medziročný rast na úrovni 24,8 %. Podpísala sa pod to aj situácia v minuloročnom máji, keď ekonomika bola pre pandémiu do veľkej miery uzatvorená. Ak predbežné údaje úradu budú spresnenými údajmi potvrdené, bude to znamenať, že májová ekonomická aktivita bola iba 0,4 % pod úrovňou z februára 2020, teda posledného mesiaca pred nástupom pandémie nového koronavírusu a s tým súvisiacich reštrikcií.



Ekonóm banky Goldman Sachs Alberto Ramos odhaduje, že hrubý domáci produkt (HDP) Mexika vzrastie tento rok o 6 %. Zároveň nevylučuje ešte výraznejší rast. Vo svojej prognóze vychádza z výraznej aktivity vo 4. štvrťroku minulého roka, ďalšej expanzie na začiatku tohto roka a očakávaní "postupného, ale stabilného pokroku v oblasti vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 a silného dopytu zo zahraničia po mexických produktoch do konca tohto roka".