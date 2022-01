Mexická ekonomika klesla na konci roka 2021 druhý kvartál po sebe

Mexiko 31. januára (TASR) - Mexická ekonomika klesla na konci minulého roka druhý kvartál po sebe. To znamená, že druhá najväčšia latinskoamerická ekonomika sa dostala do technickej recesie.



Hrubý domáci produkt (HDP) sa vo 4. štvrťroku 2021 po úprave o sezónne vplyvy medzikvartálne znížil o 0,1 % po -0,4 % v predchádzajúcich troch mesiacoch, uviedol mexický štatistický úrad INEGI. Analytici počítali s poklesom až o 0,3 %.



Tajomník ministerstva financií Gabriel Yorio uviedol, že takzvaná technická recesia, ktorá je definovaná ako dva štvrťroky medzikvartálneho poklesu HDP po sebe, neberie do úvahy volatilitu ekonomiky a problémy globálnych dodávateľských reťazcov spôsobené pandémiou nového koronavírusu. Uviedol, že nedostatok dodávok zvýšil ceny surovín, ktoré rovnako ako vyššie náklady na dopravu majú negatívny vplyv na ekonomiku.



Správa INEGI ukázala, že aktivita v terciárnom sektore, teda v službách, v poslednom kvartáli 2021 klesla o 0,7 %. Aktivita v primárnom sektore, ktorý zahŕňa poľnohospodárstvo, rybolov či ťažbu, stúpla o 0,3 % a aktivita v sekundárnom sektore, ktorý zahŕňa výrobu, vzrástla o 0,4 %.



Mexická ekonomika v roku 2021 expandovala o 5 % po prepade o 8,5 % v roku 2020, v ktorom zaznamenala najhoršiu recesiu od 30. rokov minulého storočia.