Mexická ropná spoločnosť priznala obrovský únik metánu

Mexiko 9. septembra (TASR) — Mexická štátna ropná spoločnosť Petroleos Mexicanos (Pemex) vo štvrtok priznala, že koncom vlaňajška uniklo z jej ropnej plošiny do ovzdušia veľké množstvo metánu. Na únik upozornili v júni španielski vedci, podľa ropnej spoločnosti však bol menej masívny, než výskumníci uvádzali. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Španielski vedci v júni v časopise Environmental Science and Technology Letters odhadli, že do ovzdušia uniklo asi 40.000 ton metánu, čo prirovnali k úniku asi 3,3 milióna ton oxidu uhličitého. Stalo sa to v decembri na jednej z ropných plošín v Mexickom zálive, kde sa prerušilo spaľovanie plynov z ropných vrtov.



Spoločnosť Pemex tvrdí, že nespálený plyn unikal len niekoľko hodín, podľa vedcov to však trvalo viac než dva týždne. Pemex vo štvrtok tiež uviedla, že nešlo o zámer, ale plamene udusil silný vietor a dážď.



Podľa spoločnosti iba 22 percent z uvoľneného plynu tvoril metán, zvyšok bol neškodný dusík. Celkovo sa tak do ovzdušia uvoľnilo 2224 ton metánu, čo je asi päť percent z množstva odhadnutého španielskymi výskumníkmi. Stále by tak však išlo o veľmi veľké množstvo metánu, ktoré uniklo do ovzdušia naraz a na jednom mieste.