Mexická vláda rokuje s firmami o predaji ropy Kube
Mexická hlava štátu sa tak vyjadrila po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že Moskva môže poslať ropu na Kubu.
Autor TASR
Mexiko 30. marca (TASR) - Mexická vláda rokuje so súkromnými spoločnosťami o nákupe ropy od štátneho koncernu Pemex, ktorú by potom predali kubánskym firmám. Uviedla to v pondelok mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Informovala o tom agentúra AFP.
Mexická hlava štátu sa tak vyjadrila po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že Moskva môže poslať ropu na Kubu, napriek faktickej palivovej blokáde ostrovnej krajiny. Trump po napadnutí Venezuely začiatkom roka a únose prezidenta Nicolása Madura uvalil na Kubu blokádu a pod hrozbou zavedenia ciel zakázal predaj ropy ostrovnej krajine. Kuba tak prišla o ropu z Venezuely a v obave z ďalších ciel prestalo na Kubu vyvážať aj Mexiko.
„Ozvali sa nám súkromné firmy, ktoré by chceli nakúpiť ropu z Pemexu, ktorú by potom dodali súkromným firmám na Kube,“ povedala Sheinbaumová. „Tento záujem prejavilo viacero spoločností,“ dodala.
Mexická hlava štátu sa tak vyjadrila po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že Moskva môže poslať ropu na Kubu, napriek faktickej palivovej blokáde ostrovnej krajiny. Trump po napadnutí Venezuely začiatkom roka a únose prezidenta Nicolása Madura uvalil na Kubu blokádu a pod hrozbou zavedenia ciel zakázal predaj ropy ostrovnej krajine. Kuba tak prišla o ropu z Venezuely a v obave z ďalších ciel prestalo na Kubu vyvážať aj Mexiko.
„Ozvali sa nám súkromné firmy, ktoré by chceli nakúpiť ropu z Pemexu, ktorú by potom dodali súkromným firmám na Kube,“ povedala Sheinbaumová. „Tento záujem prejavilo viacero spoločností,“ dodala.