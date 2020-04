Mexický prezident sa dohodol s Trumpom na znížení ťažby ropy

Mexiko 10. apríla (TASR) - Prezident Mexika, krajiny, ktorá sa vo štvrtok (9. 4.) nepripojila k dohode veľkých producentov ropy o obmedzení ťažby, v piatok vyhlásil, že dosiahol dohodu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o znížení produkcie.



Mexiko zníži svoju produkciu o 100.00 barelov (1 barel = 159 litrov) denne, povedal prezident Andrés Manuel López Obrador a dodal, že to bol Trump, ktorý ho oslovil. "Trump s nami komunikoval," povedal na tlačovej konferencii.



Najväčší producenti ropy z aliancie OPEC+ s výnimkou Mexika vo štvrtok súhlasili so znížením produkcie ropy v máji a júni o 10 miliónov barelov denne.



Alianciu tvoria členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom. Patrí k nej aj Mexiko, ktoré by malo na základe tohto návrhu znížiť svoju produkciu o 400.000 barelov/deň. S tým však Mexiko vo štvrtok nesúhlasilo a odišlo z videokonferencie OPEC+. Mexiko požaduje zníženie svojho limitu na ťažbu na 100.000 barelov denne.



López Obrador ďalej v piatok vyhlásil, že Trump súhlasil so znížením americkej produkcie ropy o 250.000 barelov denne, čo má byť "kompenzácia" za Mexiko.



Členovia OPEC+ plánujú obnoviť v piatok rokovania s Mexikom. A Saudská Arábia, líder ropného kartelu, usporiada v piatok aj samostatnú videokonferenciu ministrov energetiky zo skupiny 20 najväčších svetových ekonomík - G20 v snahe zabezpečiť "stabilitu na ropnom trhu".



Aliancia OPEC+ plánuje znížiť svoju ťažbu o objem, ktorý zodpovedá 10 % svetových dodávok. A plánuje tlačiť na Spojené štáty a ďalších výrobcov, aby odstránili ďalších 5 % svetových dodávok.