< sekcia Ekonomika
Mexiko plánuje zaviesť nové clá, najmä na dovoz z Ázie
Návrh na zmenu zákona poslala v stredu (10. 9.) do parlamentu prezidentka Claudia Sheinbaumová. Spojené štáty a Európska únia (EÚ) nie sú týmto opatrením dotknuté.
Autor TASR
Mexico City 11. septembra (TASR) - Mexiko plánuje zaviesť nové clá v snahe chrániť svoj priemysel a zmierniť negatívny vplyv obchodnej politiky USA. Clami až do výšky 50 % by bol najviac zasiahnutý dovoz z Ázie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Návrh na zmenu zákona poslala v stredu (10. 9.) do parlamentu prezidentka Claudia Sheinbaumová. Spojené štáty a Európska únia (EÚ) nie sú týmto opatrením dotknuté. Návrh počíta so zavedením ciel na približne 1500 druhov tovarov, vrátane automobilov, automobilových dielov, ocele a hliníka, z krajín, s ktorými Mexiko nemá dohody o voľnom obchode. Medzi tieto krajiny patria aj Čína, India a Rusko.
Cieľom je posilniť domáci priemysel a chrániť pracovné miesta vzhľadom na súčasné výzvy v medzinárodnom obchode, vysvetlila vláda. Nové clá by sa týkali 8,6 % celkového dovozu Mexika v hodnote 52 miliárd amerických dolárov (44,42 miliardy eur).
(1 EUR = 1,1707 USD)
Návrh na zmenu zákona poslala v stredu (10. 9.) do parlamentu prezidentka Claudia Sheinbaumová. Spojené štáty a Európska únia (EÚ) nie sú týmto opatrením dotknuté. Návrh počíta so zavedením ciel na približne 1500 druhov tovarov, vrátane automobilov, automobilových dielov, ocele a hliníka, z krajín, s ktorými Mexiko nemá dohody o voľnom obchode. Medzi tieto krajiny patria aj Čína, India a Rusko.
Cieľom je posilniť domáci priemysel a chrániť pracovné miesta vzhľadom na súčasné výzvy v medzinárodnom obchode, vysvetlila vláda. Nové clá by sa týkali 8,6 % celkového dovozu Mexika v hodnote 52 miliárd amerických dolárov (44,42 miliardy eur).
(1 EUR = 1,1707 USD)