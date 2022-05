Mexiko pozastaví dovozné clá na potraviny, aby obmedzilo infláciu

Mexiko 16. mája (TASR) - Mexiko v snahe obmedziť rastúcu infláciu dočasne upustí od dovozných ciel na celý rad základných potravín. Mexická vláda to uviedla v pondelok vo svojom oficiálnom vestníku.



Medzi produkty zaradené na vládny zoznam patria kukuričný olej aj kukurica, pšenica, ryža, kukuričná múka, pšeničná múka, vajcia, mlieko, cibuľa, paprička jalapeňo, fazuľa, paradajky, mrkva, zemiaky, citróny, jablká, pomaranče, tuniak, sardinky či bravčové, kuracie a hovädzie mäso. A tiež chlieb a cestoviny, ako aj mydlo na ruky. Clá budú pozastavené aj na dovoz živého dobytka, ošípaných, oviec, kôz a kurčiat, uviedla vláda.



Podľa vládneho vestníka výnimka na clá pre základné potraviny nadobudne účinnosť od utorka (17. 5.) a bude platiť rok. Výnimka týkajúca sa dobytka vstúpi do platnosti po schválení mexickou komisiou pre zahraničný obchod, dodala.



Opatrenia by sa mohli predĺžiť o ďalší rok.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.