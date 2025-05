Mexiko stále rokuje s Trumpom o clách

Mexiko 22. mája (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová vo štvrtok uviedla, že hovorila so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, keďže sa snaží dosiahnuť dohodu o zrušení ciel na dovoz z Mexika do USA. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



„Pokračujeme v rozhovoroch o obchodných otázkach,“ povedala Sheinbaumová novinárom po telefonáte, ďalšom zo série rozhovorov medzi oboma lídrami. „Pokračujeme v rokovaní, máme dobré vzťahy a dobrú komunikáciu,“ dodala. Sheinbaumová ďalej uviedla, že minister hospodárstva Marcelo Ebrard odcestuje v piatok (23. 5.) do Washingtonu na ďalšie rokovania.



Trump v rámci svojej globálnej obchodnej vojny oznámil rôzne clá na dovoz z Mexika predtým, ako niektoré z nich zrušil. No aj keď Mexiko vynechal zo zoznamu krajín, ktoré čelia jeho „recipročným clám“, stále preň platia clá na vývoz ocele, hliníka a automobilov.



Mexická ekonomika, druhá najväčšia v Latinskej Amerike, je považovaná za jednu z najzraniteľnejších voči Trumpovým clám pre úzke obchodné väzby medzi oboma krajinami. Mexiko predtým profitovalo z colnej úľavy vďaka trojstrannej severoamerickej dohode o voľnom obchode, ktorá zahŕňa aj Kanadu.