Mexiko zaznamenalo rekordné remitencie v máji, blížia sa k 6 mld. USD

Mexiko 4. júla (TASR) - Mexiko zaznamenalo v máji nový rekord v objeme remitencií, uviedla tento týždeň mexická centrálna banka. Pozitívne čísla však čiastočne nepriaznivo ovplyvňuje posilnenie mexického pesa oproti doláru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Mexická centrálna banka uviedla, že Mexičania pracujúci v zahraničí poslali v máji domov financie v objeme 5,7 miliardy USD (5,23 miliardy eur). To je nový mesačný rekord. Na druhej strane, Mexiko eviduje remitencie v dolároch, keďže najväčší objem týchto financií prichádza práve z USA. Posilnenie kurzu mexického pesa oproti doláru tak ich hodnotu čiastočne znižuje, uviedol Alberto Ramos, analytik banky Goldman Sachs.



Mexická mena sa tento rok zaradila medzi päť najlepšie si počínajúcich mien na svete. Od mája minulého roka do mája tohto roka sa posilnil kurz pesa oproti doláru o vyše 13 %. Výsledkom je, že adresáti financií dostanú po výmene dolárov za miestnu menu menej peňazí. Napriek tomu je to pre mexickú ekonomiku významná podpora, pričom objem remitencií v dolároch sa medziročne zvýšila takmer o 11 %.



V roku 2022 zaznamenalo Mexiko remitencie v rekordnej hodnote 58,5 miliardy USD. Mexiko sa tak stalo krajinou s druhou najvyššou hodnotou remitencií na svete, hneď za Indiou.



Peniaze poslané Mexičanmi zo zahraničia ťahajú miestnu ekonomiku aj tento rok. Od začiatku roka do konca mája dosiahol ich objem 24,67 miliardy USD, čo je viac, než mexická ekonomika získala z ropného a poľnohospodárskeho exportu dokopy, uviedli analytici z mexickej maklérskej firmy Monex.



K májovému rekordu mohol prispieť podľa nich a analytikov zo španielskej banky BBVA aj Deň matiek. "Odhadujeme, že na májovom zvýšení remitencií sa približne 10 % podieľal Deň matiek," uviedli analytici z BBVA. Počet finančných transakcií vzrástol v máji medziročne o 7 % na 14,56 milióna, pričom priemerná suma sa zvýšila o 3 % na 391 USD.