Mexiko eviduje za marec rekordné remitencie za vyše 4,1 mld. USD

Mexiko 3. mája (TASR) - Mexiko zaznamenalo v marci remitencie za viac než 4,1 miliardy USD, čo predstavuje najvyššiu hodnotu za jeden mesiac v histórii krajiny. Uviedla to v pondelok mexická centrálna banka.



Podľa centrálnej banky poslali Mexičania v marci domov financie v hodnote 4,15 miliardy USD (3,45 miliardy eur). V porovnaní s marcom minulého roka to znamená rast o 2,6 % a zároveň nový rekord, uviedla agentúra Reuters.



V marci 2020 dosiahla hodnota remitencií 4,04 miliardy USD, čo bol prvý a do marca tohto roka jediný mesiac, keď remitencie prekročili hodnotu 4 miliardy USD. Najväčší objem remitencií poslali Mexičania v marci tohto roka zo Spojených štátov, kde federálne programy na podporu ekonomiky zlepšujú situáciu na pracovnom trhu.



Práve financie zo zahraničia sú jednou z kľúčových podpôr mexickej ekonomiky počas vlády prezidenta Andresa Manuela Lopeza Obradora. Jeho vláde sa zatiaľ nepodarilo splniť sľuby o zrýchlení slabého rastu hospodárstva.



Rekord zaznamenalo Mexiko v oblasti remitencií aj za celý minulý rok, dodala agentúra Reuters. Ekonómovia očakávajú, že tento rok bude ešte úspešnejší, keďže už za 1. kvartál vzrástol objem remitencií medziročne o 13 %.