Zredukovali prognózu rastu francúzskeho hospodárstva
Medzinárodný menový fond očakáva, že hospodárstvo Francúzska sa v roku 2026 zväčší o 0,7 %.
Autor TASR
Paríž 21. mája (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zhoršil prognózu rastu francúzskej ekonomiky v tomto roku v dôsledku inflačných rizík vyvolaných vojnou na Blízkom východe. MMF očakáva, že hospodárstvo Francúzska sa v roku 2026 zväčší o 0,7 %. Predošlá predikcia fondu rátala s rastom hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny o 0,9 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Podnikateľské investície a spotreba domácností v reakcii na (inflačný) šok smerujú k spomaleniu,“ uviedol MMF v správe, ktorú zverejnil vo štvrtok. „Zvýšená politická neistota pred prezidentskými voľbami v budúcom roku by mohla ďalej oddialiť plánovanú fiškálnu konsolidáciu a štrukturálne reformy,“ dodal fond.
Francúzsko je pod tlakom, aby znížilo rozpočtový deficit, ktorý v minulom roku dosiahol úroveň 5,1 % HDP. Je tak výrazne nad hranicou 3 %, ktorá je podľa pravidiel eurozóny maximálne prípustná. Premiér Sébastien Lecornu sa v rámci štátneho rozpočtu na rok 2026 zaviazal znížiť deficit na približne 5 %. Vojna na Blízkom východe však spôsobila prudký rast cien energií na celom svete. To vyvoláva obavy, že francúzska vláda bude musieť urobiť bolestivé rozhodnutia, aby sa udržala na správnej ceste k finančným cieľom.
