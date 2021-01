MF: Banky budú individuálne pristupovať ku klientom s odkladom splátok

Bratislava 21. januára (TASR) – Banky by mali pristupovať citlivo a individuálne ku klientom, ktorí požiadali o odklad splátok úverov a po jeho skončení sa môžu mať pochybnosti o schopnosti splácať aj naďalej. Z klientov, ktorým sa skončil odklad k dnešnému dňu, asi 95 % bude ďalej splácať bez problémov. Uviedol to vo štvrtok po rokovaní Ministerstva financií (MF) SR so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA) šéf rezortu financií Eduard Heger (OĽANO) spolu so štátnym tajomníkom rezortu financií Marcelom Klimekom.











UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.