MF: Deficit štátneho rozpočtu bol v novembri medziročne vyšší o 123%

Bratislava 14. decembra (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu novembra tohto roka schodok vo výške 5,839 miliardy eur. Znamenalo to medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o 3,224 miliardy eur alebo 123,3 %. Informovalo o tom vo štvrtok Ministerstvo financií (MF) SR.



Príjmy štátneho rozpočtu boli v novembri na úrovni 20,501 miliardy eur a oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa tak zvýšili o 3,768 miliardy eur alebo 22,5 %. Výdavky medziročne vzrástli ešte výraznejšie, a to o 6,992 miliardy eur alebo 36,1 % na 26,340 miliardy eur.



Medziročný rast daňových príjmov dosiahol v novembri 1,567 miliardy eur (11,1 %). Pozitívny vývoj zaznamenal rezort financií aj v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému rastu o 1,649 miliardy eur (115,3 %). Vzrástli aj príjmy z Plánu obnovy a odolnosti, medziročne o 245,7 milióna eur (1153,6 %).



"Dividendy medziročne vzrástli o 326,9 milióna eur (286,1 %), a to najmä v súvislosti s odvedením dividend od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s., ktoré mali byť odvedené koncom minulého roka. Ostatné príjmy štátneho rozpočtu medziročne klesli o 20,6 milióna eur (-2 %)," vyčíslilo ministerstvo.



Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali podľa MF medziročný nárast o 16,5 milióna eur (+1,6 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním eurofondov došlo k medziročnému rastu o 2,179 miliardy eur (126,5 %). Výdavky súvisiace s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti vzrástli o 317,8 milióna eur (902,7 %). Naopak, platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 11,5 milióna eur (-1,3 %).



Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal v novembri medziročný nárast o 1,057 miliardy eur (1020,9 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 3,212 miliardy eur (21,1 %), doplnil rezort financií.