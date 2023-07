MF: Financi na riešenie cien energií neboli vyčlenené pre samosprávy

Bratislava 17. júla (TASR) - Predchádzajúca vláda navrhla, aby bolo v máji tohto roka podpísané memorandum o spolupráci pri riešení mimoriadnych dosahov aktuálnej energetickej a inflačnej krízy na slovenskú spoločnosť a na rozpočtové hospodárenie so združeniami územnej samosprávy. Pomoc bola pripravená ako jeden z návrhov na kompenzáciu výpadkov ich príjmov, financie neboli priamo vyčlenené pre samosprávy. V pondelok sa tak vyjadrilo Ministerstvo financií (MF) SR v reakcii na vyjadrenia zástupcov samospráv, ktorí žiadajú o kompenzácie cien energií vo výške 108 miliónov eur.



Financie mala podľa zastupiteľov samospráv sľúbiť ešte bývalá vláda. "K podpisu memoranda ani k uzavretiu dohody do 15. mája tohto roka neprišlo, pričom uvedené finančné prostriedky nie sú v rámci rozpočtu verejnej správy na rok 2023 priamo vyčlenené pre územné samosprávy. V tejto súvislosti je nutné upozorniť, že rozpočtová situácia na rok 2023 sa v nadväznosti na ukončenú 90. a 94. schôdzu Národnej rady SR odvtedy výrazne zmenila," uviedlo MF s tým, že súčasná vláda nevie garantovať to, čo bolo ústne rozdiskutované zo strany predchádzajúceho kabinetu.



Vláda čaká na spracovanie vývoja verejných financií. Potom sa môže k téme kompenzácií vysokých cien energií pre samosprávy vrátiť. "MF SR sa chce vyhnúť situácii, že na jeseň bude mať problém nájsť v rozpočte potrebné zdroje na dôchodky či zdravotnícke výkony," vyjadrilo sa ministerstvo s tým, že zástupcovia samospráv hľadajú alternatívne riešenie v parlamente, čo pre MF SR znamená, že odišli z rokovacieho stola.



Vo štvrtok (13. 7.) mali zástupcovia samospráv rokovať o kompenzáciách s predsedom vlády Ľudovítom Ódorom. Deň pred rokovaním však Ódor rokovanie na Úrade vlády SR zrušil. Zástupcovia samospráv tak požiadali v pondelok prezidentku Zuzanu Čaputovú o pomoc.



Zároveň poslali otvorený list poslancom parlamentu. Žiadali v ňom riešenie pre samosprávy. Premiér sa už skôr vyjadril, že vláda nedisponuje takými finančnými zdrojmi, aby kompenzovala samosprávam ceny energií.



Mimoriadna schôdza NR SR ku kompenzáciám cien energií vo výške 108 miliónov eur pre samosprávy sa uskutoční v piatok 21. júla o 9.00 h. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze podpísali poslanci Smeru-SD aj poslanci okolo Tomáša Tarabu (nezaradený).