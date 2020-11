Agentúra Fitch zmenila Slovensku stabilný výhľad na negatívny

Bratislava 7. novembra (TASR) - Ratingová agentúra Fitch potvrdila Slovensku hodnotenie na úrovni A. Súčasne však zmenila stabilný výhľad na negatívny. Podľa Ministerstva financií (MF) SR hodnotenie realisticky odráža ekonomickú situáciu, v akej sa Slovensko ocitlo v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. TASR o tom informoval tlačový odbor MF SR.



Oproti pôvodným očakávaniam strata výnosov spojená s prepadom hospodárskeho rastu a fiškálnymi stimulačnými opatreniami povedie k dlhodobejšiemu zvýšeniu fiškálneho deficitu, uviedla agentúra.



Hodnotenie je podľa ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO) v súlade s očakávaniami. „Boj s pandémiou je obrovskou záťažou pre verejné financie krajín, čo sa logicky odráža aj v zhoršení ich fiškálnej pozície. Pre nás je kľúčové udržať áčkové ratingy, to znamená držať sa pri rozpočtovo zodpovedných krajinách, aby refinancovanie Slovenska predstavovalo čo najmenšiu záťaž pre štátny rozpočet, a teda pre občanov," skonštatoval.



Z analýzy agentúry podľa MF vyplýva, že na konci septembra predstavovali výdavkové opatrenia, súvisiace s pandémiou dve percentá HDP prognózovaného Fitchom, zatiaľ čo príjmové opatrenia predstavovali jedno percento HDP.



Agentúra Fitch očakáva, že fiškálne saldo dosiahne v tomto roku - 8,1 % HDP, kým predchádzajúce hodnotenie bolo -7,7 % a v roku 2019 -1,3 %. V budúcom roku dôjde k miernemu zlepšeniu na úrovni -6,3 % a v roku 2022 by mal deficit verejných financií dosiahnuť -5,4 %. Agentúra tiež odhaduje, že hrubý verejný dlh dosiahne vrchol na úrovni 64 % HDP.



Ako uviedol minister, každé euro dlhu je záchranným kolesom pre občanov. Hovorí, že pandémia zastihla Slovensko "ekonomicky chorľavé". "Ale treba myslieť na to, že príde čas, keď budeme musieť z toho dlhového vrcholu zostúpiť do bezpečia,“ dodal Heger.