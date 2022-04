MF je ochotné diskutovať so samosprávami o vysokých cenách energií

Dolný Kubín/Bratislava 28. apríla (TASR) - Rezort financií je ochotný diskutovať so zástupcami samospráv o problémoch v súvislosti s vysokými cenami energií a hľadať riešenia. Reagoval tak na štvrtkové vyjadrenia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré informovalo, že dlhodobé zdražovanie energií spôsobuje samosprávam komplikácie. Združenie od ministerstva požaduje dofinancovanie medziročného nárastu cien energií. Rezort argumentuje, že aj štát hospodári s obmedzenými zdrojmi.



Ministerstvo financií (MF) v stanovisku pre TASR uvádza, že si uvedomuje vplyv vysokých cien energií na občanov, podniky, samosprávy, aj štátnu správu. Konštatuje, že štát i samospráva majú svoje problémy, no zároveň aj nástroje a možnosti na ich riešenie. "Aj štát hospodári s obmedzenými zdrojmi a musí prijímať opatrenia, aby udržal svoje hospodárenie a dokázal zabezpečiť služby pre občanov. MF nedávno počas diskusie s mestom Humenné identifikovalo jedno z ďalších možných riešení hľadania zdrojov, a to z rezervného fondu. Veríme preto, že mestá, obce a vyššie územné celky v prvom rade využijú všetky svoje vlastné nástroje a možnosti," dodáva ministerstvo financií.



Rezort hovorí, že štát zdvojnásobil odvádzanú daň z príjmu fyzických osôb v prospech samospráv v období uplynulých ôsmich rokov, kým v rovnakom období vzrástla priemerná mzda len o 47 percent. "Štát a MF majú v tomto zmysle veľmi významne vyčerpaný priestor na ďalšie zvyšovanie financovania samospráv," podotýka ministerstvo.



ZMOS vo štvrtok informoval, že 18 až 20 percent slovenských samospráv má v súčasnosti problém obstarať dodávateľa energií. Združenie to odôvodnilo nestabilnými cenami na trhu. Deklarovalo, že sú pripravení o riešeniach diskutovať s rezortmi financií a hospodárstva aj s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.