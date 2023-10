MF: Písomná právna analýza vo veci súdneho sporu s NFŠ neexistuje

Bratislava 19. októbra (TASR) - Žiadna písomná analýza Ministerstva financií (MF) SR hodnotiaca šance štátu uspieť v súdnom spore týkajúcom sa Národného futbalového štadiónu (NFŠ) neexistuje. V reakcii na medializované informácie o právnej analýze upozorňujúcej na mizivé šance štátu a veľké riziko sankcií to pre TASR uviedlo MF SR. Spolu s úradom podpredsedníčky vlády SR Lívie Vašákovej, ktorý má v kompetencii aj agendu bývalého vicepremiéra pre legislatívu, zároveň odkazujú na prebiehajúce konanie vo veci na Súdnom dvore Európskej únie (EÚ).



Právne stanovisko, ktoré mal vypracovať odbor špecifických právnych činností MF SR ešte v roku 2021 na požiadanie vlády Eduarda Hegera, sa malo týkať kauzy súvisiacej s rozhodnutím kabinetu Igora Matoviča neodkúpiť nekomerčnú časť Národného futbalového štadióna tak, ako sa zaviazala vláda Roberta Fica v roku 2016. Polícia zároveň prijala v tejto súvislosti trestné oznámenia týkajúce sa podozrenia z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a zneužitia právomoci verejného činiteľa.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) potvrdila, že v uvedenej veci sa naďalej realizuje trestné konanie. Odmietla však tvrdenie v médiách, že vyšetrovateľ má k dispozícii právnu analýzu odboru rezortu financií. "Takáto analýza doposiaľ nebola do trestného konania vyšetrovateľovi NAKA PZ doručená," uviedli z Prezídia Policajného zboru (PZ). Nepotvrdili ani existenciu listu, ktorý mal vyšetrovateľovi objasňovať závery analýzy. "K dôkazom a vyjadreniam zabezpečeným alebo doručeným do trestného konania sa nebudeme vyjadrovať aj z dôvodov uvedených v Trestnom poriadku," dodala polícia.



O existencii právneho stanoviska informoval 12. októbra web Startitup, rovnako denník Pravda 16. októbra zverejnil informáciu, že má k dispozícii list, ktorý má upozorňovať na závery právnej analýzy, že úspech štátu v spore s akciovkou NFŠ je "vzhľadom na štruktúru a obsah argumentov veľmi nízky". Hrozí preto, že štát nebude vlastniť štadión a ešte zaplatí pokutu.



"Žiadna písomná právna analýza MF SR v tejto veci neexistuje," tvrdí rezort financií. K prebiehajúcemu súdnemu konaniu nemá záujem sa vyjadrovať.



Úrad podpredsedníčky vlády SR pripomína, že pokiaľ Súdny dvor EÚ v prejudiciálnom konaní nerozhodne, nebude vo veci pojednávať a ani rozhodnutie vydávať oprávnený slovenský súd - v tomto prípade Mestský súd Bratislava III. "Dovoľujeme si uviesť, že právna argumentácia štátu v prebiehajúcich sporoch bola podporená aj právnymi stanoviskami ďalších dvoch relevantných nezávislých autorít v rámci samotného prejudiciálneho konania," dodala Barbora Belovická z úradu podpredsedníčky vlády. Štát podľa jej slov nebude meniť stratégiu v spore so spoločnosťou NFŠ. "Je však už na rozhodnutí novej vlády, či k vyrovnaniu vzťahov s NFŠ pristúpi inou ako súdnou cestou," dodala za úrad vicepremiérky.



Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna, rovnako poskytnúť vyše 27-miliónovú dotáciu. V lete 2020 vláda oznámila, že na základe právnych analýz štadión neodkúpi. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR žiada zároveň vrátenie dotácie, ktorú v zastúpení štátu NFŠ poskytlo. NFŠ si, naopak, nárokuje na vyplatenie 48 miliónov eur ako zmluvnú pokutu za neuzavretie kúpnej zmluvy a ďalších vyše 43 miliónov eur ako náhradu škôd, ktoré jej mal postup štátu spôsobiť. NFŠ okrem iného tvrdí, že dotácia bola riadne a v súlade so všetkými pravidlami odsúhlasená Európskou komisiou.