Rezort financií:Plán obnovy v marci postúpi do pripomienkového konania

Bratislava 14. januára (TASR) – Plán obnovy postúpi začiatkom marca tohto roka do medzirezortného pripomienkového konania. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR s tým, že rezortu záleží na transparentnom a participatívnom prístupe v prípravách tohto plánu.



"Napriek krátkosti času, ktorý máme na jeho prípravu vymedzený Európskou komisiou (EK), ale, prirodzene, aj samotnou pandémiou COVID-19, MF SR nepoľavuje v snahe zapojiť do príprav a implementácie čo možno najväčšie spektrum kľúčových partnerov, odborníkov a verejnosti," skonštatoval rezort financií. Preto postúpi návrh plánu obnovy do medzirezortného pripomienkového konania začiatkom marca 2021. V ňom sa budú môcť k obsahu plánu obnovy vyjadriť všetky pripomienkujúce subjekty.



Ministerstvo zároveň zorganizuje aj sériu okrúhlych tematických stolov, na ktoré prizve široké spektrum odbornej verejnosti vrátane samospráv, zamestnávateľov, odborov, mimovládnych organizácií a zástupcov relevantných ministerstiev, ktoré zodpovedajú za prípravu jednotlivých komponentov plánu obnovy.



Podľa rezortu financií si tiež treba uvedomiť, že suma vyhradená pre plán obnovy tvorí len malú časť európskych zdrojov, ktoré má Slovensko k dispozícii. "Z dvoch programových období je to vyše 20 miliárd eur z eurofondov a tam je priestor na cyklotrasy, podporu kultúry a ďalšie užitočné projekty, ktoré zlepšia život občanov a robia zo Slovenska modernú a úspešnú krajinu. Plán obnovy nie je ani 6 miliárd. Jeho výnimočnosť spočíva práve v tom, že investície sú spojené s reformami, ktoré Slovensko potrebuje," doplnilo MF.