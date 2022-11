Rezort financií pozýva SaS na stretnutie k budúcoročnému rozpočtu

Bratislava 7. novembra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR pozýva predstaviteľov poslaneckého klubu SaS na pracovné stretnutie k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2023. Rezort financií tak reaguje na vyhlásenia niektorých poslancov Národnej rady (NR) SR, ktorí verejne deklarovali, že rozpočet nepodporia. TASR o tom informoval tlačový odbor MF. Stretnutie sa má uskutočniť vo štvrtok (10. 11.) o 14.00 h na ministerstve.



"Ministerstvo financií SR má záujem o vecnú a odbornú diskusiu, no nie cez odkazy v médiách, ale za jedným stolom," skonštatoval rezort financií. Predstaviteľov poslaneckého klubu strany SaS preto pozýva na stretnutie, na ktorom je MF pripravené zodpovedať všetky otázky a vysvetliť prípadné nejasnosti. Pozvánka už podľa rezortu bola doručená do podateľne parlamentu.



"V nadväznosti na nadchádzajúce hlasovanie v Národnej rade SR Ministerstvo financií SR vníma v prípade predmetnej legislatívy viacero nejasností a otázok zo strany vášho poslaneckého klubu," konštatuje rezort financií v pozvánke pre poslanecký klub SaS.



MF je presvedčené, že prípadné rozpočtové provizórium by spôsobilo významné hospodárske škody celej slovenskej ekonomike – občanom aj firmám.



Vláda v polovici októbra schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025. Vyplýva z neho, že deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných takmer 5 %.