Rezort pracuje na návrhu, ktorý má upraviť podobu očkovacích poukazov

Bratislava 8. decembra (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR momentálne pracuje na pozmeňovacom návrhu k novele zákona, ktorá hovorí o finančnom príspevku pre ľudí nad 60 rokov za očkovanie. Informoval o tom v stredu na parlamentnom finančnom výbore štátny tajomník rezortu financií Ľuboš Jančík.



Avizoval, že materiál by mal byť predložený na prerokovanie v pléne parlamentu, keďže Národná rada (NR) SR by v stredu mala začať rokovanie o 14. hodine práve návrhom zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19. Podľa štátneho tajomníka by mal mať pozmeňovací návrh do dvoch strán.



Zároveň priblížil, že bude treba nejakým spôsobom pomôcť gastrosektoru. Skonštatoval, že sa riešia aj možnosti, či pomôcť tomuto sektoru cez zmenu v sadzbe dane z pridanej hodnoty (DPH). Prihováral by sa však skôr za jednoduchšiu pomoc.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) v utorok (7. 12.) predstavil kompromisný návrh v prípade poukazov za očkovanie pre seniorov. Pôvodné poukazy v hodnote 500 eur na vymedzené účely by sa mali zmeniť na 300 eur a vyplácať by sa mali v hotovosti pri tretej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Tieto peniaze by mohli použiť na ľubovoľný účel.