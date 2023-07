Rezort financií pripravuje reformu odpočtu výdavkov na výskum a vývoj

Bratislava 4. júla (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR chce zreformovať odpočet výdavkov na výskum a vývoj v zákone o dani z príjmov. Vyplýva to z predbežnej informácie o pripravovanej novele, ktorú v utorok zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.



"Cieľom pripravovanej novely zákona je reagovať na požiadavky z praxe, spočívajúce v nemožnosti uplatnenia služieb priamo spojených s výskumom a vývojom do tohto odpočtu, v administratívnej náročnosti preukazovania nákladov, ktoré s výskumom a vývojom súvisia len sčasti a v priblížení tohto nástroja malým a stredným podnikateľom," vysvetlil rezort financií.



Ďalším cieľom novely je úprava zdanenia premien obchodných spoločností, tzv. podnikových kombinácií, ako sú zlúčenie, splynutie, rozdelenie, nepeňažný vklad. Na základe poznatkov podnikateľskej praxe sa má zabezpečiť neutralita podnikových kombinácii v kratšom čase a zatraktívniť zdanenie podnikových kombinácií v porovnaní s ostatnými členskými štátmi Európskej únie (EÚ).



Ministerstvo upozornilo, že zákon o dani z príjmov v súčasnosti pri spomenutom odpočte striktne vylučuje z možnosti uplatnenia nakupované služby výskumu a vývoja. Podnikateľská prax pritom ukazuje, že ide aj o služby priamo súvisiace s realizáciou projektu, bez ktorých ho nie je možné realizovať. Administratívne náročným je aj proces posudzovania pomeru, v akom určité typy výdavkov súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja a ostatnými činnosťami firmy. "U malých a stredných podnikateľov je efektívnosť uplatnenia odpočtu znižovaná nedostatočným vykázaním základu dane alebo dosahovaním daňovej straty v dlhšom období, a teda nemožnosťou uplatnenia tohto odpočtu," vysvetlilo MF.



V oblasti tuzemských podnikových kombinácií je v súčasnosti vylúčená možnosť uplatnenia pôvodných cien, čím sa daňová neutralita premien obchodných spoločností dosahuje vo významne dlhšom časovom období v závislosti od druhu majetku, ktorý je predmetom podnikovej kombinácie. "Ide pritom o bariéru realizácie takýchto transakcií, ktoré sú súčasťou ekonomického života firiem, a tým znižujú konkurencieschopnosť SR v oblasti investícií," dodalo ministerstvo.



Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov a návrhov v intenciách vecného zamerania pripravovanej novely. Lehota na vyjadrenie je do 17. júla.