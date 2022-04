MF: Prvá pomoc bola úspešná, podarilo sa udržať veľa pracovných miest

Bratislava 7. apríla (TASR) – Prvá pomoc bola úspešná, vďaka nej sa podarilo udržať množstvo pracovných miest. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR na základe výsledkov analýzy Inštitútu finančnej politiky (IFP) a Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Analýza hodnotila efektivitu Prvej pomoci poskytovanej štátom pre podnikateľov a firmy počas pandémie. Do systému Prvej pomoci bolo na Slovensku investovaných do decembra 2021 takmer 2,2 miliardy eur, z toho v prvej vlne pandémie 481 miliónov eur.



Najvyšší počet podporených firiem bol podľa rezortu financií zo sektorov obchod, priemysel, ubytovacie a stravovacie zariadenia. Z hodnotenia tiež vyplýva, že najefektívnejším nástrojom bol tzv. kurzarbeit. Táto forma pomoci bola najúčinnejšia pre menšie zatvorené prevádzky a pre veľké firmy nad 250 zamestnancov.



Príspevky zabránili prepúšťaniu najmä v prípade, ak boli poskytnuté čo najskôr a na dlhšiu dobu ako dva mesiace. "Firmy, ktoré dostali pomoc počas prvých dvoch mesiacov pandémie a poberali ju najmenej tri mesiace, prepúšťali pri všetkých opatreniach v priemere menej ako firmy, ktoré pomoc dostali neskôr a trvala kratšie. Vplyv opatrení na prepúšťanie klesá a stráca na význame, ak bola pomoc poskytnutá neskôr a na kratšie obdobie," priblížilo MF.



Rezort financií zároveň dodal, že zamestnávatelia pri ochrane pracovných miest viac dbali na udržanie práce pre starších zamestnancov s väčšími pracovnými skúsenosťami, a to aj napriek vyšším nárokom na ich mzdy.



"Intenzita pomoci vyjadrená cez počet podporených pracovných miest bola výrazne vyššia ako počas krízy v roku 2009 a bola porovnateľná s podporou v krajinách EÚ počas prvej vlny pandémie," zdôraznilo ministerstvo.