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Rezort financií: Reforma ekonomického systému vstupuje do ďalšej fázy
CES by mal rovnako zvýšiť objem a kvalitu poskytovaných služieb.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Centrálny ekonomický systém (CES), ktorý patrí pod Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR), vstupuje do ďalšej fázy. Rezort financií v súčasnosti pripravuje legislatívu, ktorá vytvorí priestor na jeho rozširovanie, zefektívnenie a modernizáciu. MF v najbližších týždňoch plánuje príslušný legislatívny návrh predložiť do medzirezortného pripomienkového konania.
V súčasnosti je do systému CES zapojených 292 subjektov, ako sú ministerstvá, rozpočtové a príspevkové organizácie, samosprávne kraje a ďalšie subjekty verejnej správy, pričom ich pripájanie naďalej pokračuje. Systém podľa rezortu zabezpečuje efektívnejšie a transparentnejšie riadenie procesov - od správy rozpočtov, účtovníctva, výkazníctva až po správu majetku a riadenie ľudských zdrojov.
Od svojho vzniku k začiatku tohto roka bolo v CES spracovaných viac ako jeden milión miezd. Zároveň bolo spracovaných vyše 249.000 objednávok, zaúčtovaných viac ako 510.000 faktúr a zaevidovaných viac než 59.000 zmlúv.
Druhá fáza reformy CES by mala priniesť ešte výraznejšie posilnenie systému a zapojenie ďalších organizácií, ako sú napríklad Slovenská inovačná a energetická agentúra, Úrad geodézie, kartografie a katastra, Fond na podporu športu a Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ktoré sa zapájajú na vlastnú žiadosť a v neskoršej fáze Finančná správa, Sociálna poisťovňa, nemocnice, regionálne úrady verejného zdravotníctva alebo Zbor väzenskej a justičnej stráže.
CES by mal rovnako zvýšiť objem a kvalitu poskytovaných služieb. Aj preto plánuje rezort financií zriadenie samostatného Centra ekonomických agend, ktoré bude komplexne zastrešovať CES pod jednou strechou.
„Agenda CES sa neustále rozširuje. Už dnes naši pracovníci poskytujú zapojeným organizáciám nielen poradenstvo, školenia, servis a technickú podporu, ale aj reálne služby. Zapojené subjekty takto znižujú svoju administratívnu záťaž a rovnako šetria prostriedky štátu, keďže nemusia využívať externé firmy. Cieľom druhej fázy reformy CES je ešte viac integrovať verejné organizácie, zapojiť ďalšie a rozšíriť aj služby, s ktorými im budeme vedieť pomôcť,“ povedal generálny riaditeľ Sekcie ekonomických systémov MF SR Roman Navrátil.
Keďže CES predstavuje jednotnú platformu pre riadenie ekonomických procesov štátu a budú doň postupne zapojené takmer všetky štátne organizácie, pripravovaná legislatíva by mala vytvoriť podmienky aj pre prípadné ďalšie rozšírenie základných funkcií systému. Z hľadiska technologického prepojenia by teda v budúcnosti mohla platforma CES zahŕňať napríklad aj oblasť verejného obstarávania, keďže by išlo iba o doplnenie funkčnosti už existujúcich modulov systému.
V súčasnosti je do systému CES zapojených 292 subjektov, ako sú ministerstvá, rozpočtové a príspevkové organizácie, samosprávne kraje a ďalšie subjekty verejnej správy, pričom ich pripájanie naďalej pokračuje. Systém podľa rezortu zabezpečuje efektívnejšie a transparentnejšie riadenie procesov - od správy rozpočtov, účtovníctva, výkazníctva až po správu majetku a riadenie ľudských zdrojov.
Od svojho vzniku k začiatku tohto roka bolo v CES spracovaných viac ako jeden milión miezd. Zároveň bolo spracovaných vyše 249.000 objednávok, zaúčtovaných viac ako 510.000 faktúr a zaevidovaných viac než 59.000 zmlúv.
Druhá fáza reformy CES by mala priniesť ešte výraznejšie posilnenie systému a zapojenie ďalších organizácií, ako sú napríklad Slovenská inovačná a energetická agentúra, Úrad geodézie, kartografie a katastra, Fond na podporu športu a Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ktoré sa zapájajú na vlastnú žiadosť a v neskoršej fáze Finančná správa, Sociálna poisťovňa, nemocnice, regionálne úrady verejného zdravotníctva alebo Zbor väzenskej a justičnej stráže.
CES by mal rovnako zvýšiť objem a kvalitu poskytovaných služieb. Aj preto plánuje rezort financií zriadenie samostatného Centra ekonomických agend, ktoré bude komplexne zastrešovať CES pod jednou strechou.
„Agenda CES sa neustále rozširuje. Už dnes naši pracovníci poskytujú zapojeným organizáciám nielen poradenstvo, školenia, servis a technickú podporu, ale aj reálne služby. Zapojené subjekty takto znižujú svoju administratívnu záťaž a rovnako šetria prostriedky štátu, keďže nemusia využívať externé firmy. Cieľom druhej fázy reformy CES je ešte viac integrovať verejné organizácie, zapojiť ďalšie a rozšíriť aj služby, s ktorými im budeme vedieť pomôcť,“ povedal generálny riaditeľ Sekcie ekonomických systémov MF SR Roman Navrátil.
Keďže CES predstavuje jednotnú platformu pre riadenie ekonomických procesov štátu a budú doň postupne zapojené takmer všetky štátne organizácie, pripravovaná legislatíva by mala vytvoriť podmienky aj pre prípadné ďalšie rozšírenie základných funkcií systému. Z hľadiska technologického prepojenia by teda v budúcnosti mohla platforma CES zahŕňať napríklad aj oblasť verejného obstarávania, keďže by išlo iba o doplnenie funkčnosti už existujúcich modulov systému.