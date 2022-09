MF: Schodok štátneho rozpočtu sa v auguste zvýšil na 1,517 miliardy

Bratislava 2. septembra (TASR) - Deficit štátneho rozpočtu sa ku koncu augusta zvýšil o 228 miliónov eur na 1,517 miliardy eur. Ku koncu júla pritom klesol na 1,289 miliardy eur. V medziročnom porovnaní štát zlepšil svoje hospodárenie o 2,437 miliardy eur, informovalo v piatok Ministerstvo financií (MF) SR.



Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 1,593 miliardy eur (+15,4 %) a výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne znížili o 844,1 milióna eur (-5,9 %).



Príjmy štátneho rozpočtu ovplyvnil najmä medziročný rast daňových príjmov. Tie sa zvýšili o 1,478 miliardy eur alebo o 17,4 %. Pozitívny vývoj zaznamenal rezort financií takmer pri všetkých daniach, a to pri dani z pridanej hodnoty vo výške 722,6 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 603,1 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 127,3 milióna eur.



MF zaznamenalo rast príjmov aj pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 23,8 milióna eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 20,5 milióna eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 6,3 milióna eur. Príjem rozpočtu pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, sa zvýšil o 7,1 milióna eur. Naopak, pri dani z príjmov fyzických osôb štát medziročne vybral o 32,9 milióna eur menej.



Príjmy štátneho rozpočtu v rámci prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR boli na úrovni 21,3 milióna eur. Zároveň medziročne klesli príjmy štátu z dividend, a to o 98,7 milióna eur alebo o 46,4 %. "Plnenie týchto príjmov je možné očakávať najmä v druhej polovici roka," upozornil rezort.



V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 240,6 milióna eur, z toho rezort eviduje nárast príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 50,2 milióna eur a iných nedaňových príjmov vo výške viac ako 189 miliónov eur. Príjmy z prenájmu medziročne vzrástli o jeden milión eur, pričom kapitálové príjmy medziročne klesli o 200.000 eur.



Pri výdavkoch na obsluhu štátneho dlhu zaznamenal rezort medziročný nárast o 368,8 milióna eur alebo o 113,8 %. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 52,6 milióna eur (+4,8 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ vo výške 16,8 milióna eur (+7,9 %). Slovensko medziročne zvýšilo platby do rozpočtu EÚ o 52,5 milióna eur. O 496,5 milióna eur sa medziročne znížil transfer pre Sociálnu poisťovňu. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 864,4 milióna eur.