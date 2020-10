Rezort financií je s prípravou rozpočtu na budúci rok vo finálnej fáze

Bratislava 6. októbra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR už pracuje na návrhu rozpočtu na budúci rok. Vláda by ho mohla prerokovať budúci týždeň.



"S prípravou rozpočtu sme vo finálovej fáze," uviedol pre TASR tlačový odbor MF SR. Rezort predpokladá, že materiál bude súčasťou rokovania vlády 14. októbra 2020. "O presnom termíne však budeme včas informovať," doplnilo ministerstvo.



Predložiť návrh rozpočtu musí MF SR tak, aby ho vláda mohla poslať Národnej rade SR do 15. októbra bežného roka. Do tohto dátumu totiž štáty musia predložiť návrh štátneho rozpočtu na najbližší rok aj na posúdenie Európskej komisii.



Vývoj slovenskej ekonomiky v súčasnosti ovplyvňuje najviac pandémia nového koronavírusu. Podľa poslednej zverejnenej makroekonomickej prognózy by mala slovenská ekonomika v tomto roku klesnúť o 6,7 %. Ešte v júni tohto roka sa hovorilo o 9,8-percentnom prepade. Analytici VÚB banky vo svojom najnovšom mesačníku v súvislosti s rozpočtom odhadujú, že deficit sa zrejme zníži z tohtoročných okolo 8 % pod päť percent hrubého domáceho produktu (HDP), zadlženie však aj v budúcom roku ostane nad maastrichstkou hranicou 60 % HDP. Aj preto podľa nich vláda pripravuje zmenu ústavného zákona o dlhovej brzde.