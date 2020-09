Klienti s odkladom splátok naďalej nebudú považovaní za rizikových

Bratislava 29. septembra (TASR) - Ľudia, ktorí požiadali o odklad splátok v banke v dôsledku koronakrízy, naďalej nebudú považovaní za rizikových. Uviedlo to Ministerstvo financií (MF) SR v reakcii na zrušenie usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) pre banky pri hodnotení bonity klientov, ktorí využili splátkové moratórium po 30. septembri tohto roka.



EBA sa rozhodol ku koncu septembra ukončiť usmernenia pre banky pri hodnotení bonity klientov, ktorí si počas pandémie požiadali o odklad splátok úverov. Rozhodnutie znamená, že banky majú povinnosť postupovať pri hodnotení rizika klientov tak, ako to robili pred vypuknutím pandémie.



Inštitút odkladu splátok úveru bol zavedený zákonom o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 s účinnosťou od 9. apríla 2020. Ku koncu júla tohto roka bolo schválených 110.000 žiadostí o odklad pri fyzických osobách a necelých 5000 pri malých a stredných podnikoch.



Podľa rezortu financií sa opatrenie odkladu splátok prejavilo ako veľmi prospešné pre občanov zasiahnutých negatívnymi vplyvmi pandémie. "Aj vďaka tomuto opatreniu kríza spôsobená pandémiou zatiaľ neviedla k situáciám, kedy by bežný občan nemohol splácať svoje úvery. Zároveň sme zabránili nárastu zlyhaných úverov. Samotná Národná banka Slovenska považuje mechanizmus odkladu splátok za jedno z najúčinnejších opatrení vo vzťahu k domácnostiam a malým a stredným podnikom," konštatuje tlačový odbor ministerstva.



V raných fázach pandémie a v súlade s usmernením EBA bolo v lex korona zákone ustanovené, že odklad splátok nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka. "MF SR si uvedený pozitívny vplyv odkladu splátok veľmi dobre uvedomuje a zároveň je pripravené reflektovať na nové rozhodnutie EBA o začatí označovania klientov negatívnymi príznakmi. V súčasnosti však na Slovensku platí, že do zrušenia ustanovení lex korona zákona, ktorý zaručuje klientom nerizikovosť, budú aj naďalej banky uplatňovať znenie zákona, a teda nebudú klientov s odkladom označovať ako rizikových," priblížil rezort financií.



Ministerstvo zároveň uviedlo, že je pripravené na skutočnosť o novom rozhodnutí EBA reflektovať tak, že bude od prijatých zákonných opatrení postupne upúšťať prostredníctvom riadneho legislatívneho procesu, a to buď úplným zrušením zákonného opatrenia odkladu splátok alebo upustením od zákonnej ochrany klienta. "Rezort financií však bude k uvedeným zákonným úpravám pristupovať s ohľadom na aktuálny vývoj pandemickej situácie," dodal tlačový odbor.