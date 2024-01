Koncom roka 2023 bolo čerpanie starých eurofondov na úrovni 90,41 %

Bratislava 18. januára (TASR) - Z desiatich operačných programov dobiehajúceho programového obdobia 2014 - 2020 boli schválené prostriedky vo výške viac ako 13,111 miliardy eur. Predstavuje to čerpanie na úrovni 90,41 %. Vyplýva to z Informácie o čerpaní fondov EÚ k 31. decembru minulého roka, ktorú zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.



Na vyčerpanie celkovej alokácie zostáva predložiť na Európsku komisiu (EK) do konca apríla tohto roka oprávnené výdavky v minimálnej výške viac ako 2,051 miliardy eur. Z toho najviac v operačnom programe (OP) Integrovaná infraštruktúra, OP Kvalita životného prostredia a OP Ľudské zdroje.



"V roku 2021 boli Slovensku pridelené prostriedky z iniciatívy REACT-EU, ktoré EK vyčlenila na podporu eliminovania dosahov pandémie. Celková dodatočná alokácia REACT-EU pre štát predstavuje viac ako 722 miliónov eur. K zvýšeniu alokácií došlo v rámci OP Ľudské zdroje o 383,29 milióna eur, Integrovaného regionálneho OP o 235,78 milióna eur a OP Efektívna verejná správa o 103,18 milióna eur," uviedlo MF SR.



EK umožnila presunutie nevyužitých zdrojov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na financovanie riešenia dosahov krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Ide o iniciatívu Fast Care. Financovanie je podľa rezortu financií zabezpečené prostredníctvom troch operačných programov s celkovou presunutou alokáciou 315,26 milióna eur. K 31. decembru minulého roka boli schválené prostriedky vo výške 274,82 milióna eur. Predstavuje to čerpanie na úrovni 80,94 %.



Ako uviedlo ministerstvo, na opatrenia iniciatívy Safe boli predbežne vyčlenené prostriedky z OP Integrovaná infraštruktúra, OP Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho OP vo výške 1,03 miliardy eur. K vlaňajšiemu 31. decembru boli uhradené prostriedky v rámci OP Integrovaná infraštruktúra vo výške viac ako 500 miliónov eur. Ide tak o čerpanie na úrovni 48,38 %.



"Koncom minulého roka sa skončilo oprávnené obdobie, v rámci ktorého mohli byť uhradené výdavky programového obdobia 2014 - 2020, avšak aj v tomto roku pokračuje proces spracovávania týchto výdavkov. Prijímatelia majú stále možnosť predkladať žiadosti o platbu na riadiace orgány. Rovnako je možné naďalej predkladať súhrnné žiadosti o platbu na MF SR," dodal rezort.



Predbežná úroveň dosiahnutého čerpania bude známa po predložení posledných výdavkov na MF SR. Finálna úroveň čerpania bude podľa rezortu známa po uzatvorení programového obdobia, na základe predloženia záverečných účtov EK do 15. februára nasledujúceho roka.