Mesiac lepšieho riadenia Slovenskej konsolidačnej usporí štátu milióny

Bratislava 5. januára (TASR) – Tri týždne pred svojou výmenou (29. 10. 2020) staré vedenie Slovenskej konsolidačnej podpísalo zmluvu na dodávku IT služieb. Podľa nej maximálna cena mohla dosiahnuť až 8,2 milióna eur. Nové vedenie následne požiadalo o zníženie ceny a výsledkom rokovaní je obmedzenie maximálnej ceny na polovicu. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR.



"S podporou odborníkov z ministerstva financií sme súťaž a zmluvu skontrolovali a následne požiadali dodávateľa o zníženie ceny," vyhlásil nový generálny riaditeľ Slovenskej konsolidačnej Marián Janočko. Výsledkom rokovaní je tak dodatok k zmluve, ktorý maximálnu cenu za dodávku obmedzí na polovicu, konkrétne na 4,1 milióna eur. Okamžitá úspora pri jednotlivých častiach dodávky bude podľa MF 1,2 milióna eur, čo znamená okamžitú úsporu približne 25 %. Zachované by pritom malo byť rovnako dobré riešenie pre štát, bez zmeny opisu predmetu zákazky alebo funkčností systému.



Rezort financií priblížil, že samotné zníženie ceny spočíva v poskytnutej zľave, ale aj v zefektívnení procesov pri dodávke systému, dodaní niektorých funkcionalít alternatívnym spôsobom alebo sa na základe vzájomného dialógu s dodávateľom dodajú jednoduchšie. Takisto sa nebudú objednávať práce navyše, čo by bolo podľa MF z pohľadu nákladov neefektívne.



"Preverovanie starých zmlúv a súčasne nastavenie férových cien a férových obchodných štandardov medzi súkromnými firmami a verejnými inštitúciami je presne to, čo Slovensko dnes akútne potrebuje. Aj v prípade tejto zmluvy vidíme, že za menej peňazí je možné dostať viac muziky pri obojstrannej spokojnosti. Som rád, že nové vedenie tejto štátnej akciovej spoločnosti správne pochopilo to, čo od neho očakávam," skonštatoval minister financií Eduard Heger (OĽANO).



Výsledkom mesačného pôsobenia nového manažmentu v Slovenskej konsolidačnej tak bude podľa MF ušetrenie viac ako 4 miliónov eur a súčasne dodávka nového, automatizovaného informačného systému na správu a vymáhanie pohľadávok, ktorý v konečnom dôsledku ušetrí finančné a ľudské zdroje na vymáhanie pohľadávok štátu, zvýši vymáhateľnosť a výťažnosť pohľadávok štátu, a tým efektívnejšie spravovanie štátnych peňazí.