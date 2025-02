Ministerstvo: Návrhy zrušiť dane z transakcií sú iba politikárčením

Bratislava 12. februára (TASR) - Návrhy niektorých politikov na zrušenie dane z finančných transakcií sú iba politikárčením. Uviedol to pre TASR tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR v reakcii na stredajšiu tlačovú konferenciu opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) o návrhu zrušiť spomínanú daň.



"Očakávali sme od politických predstaviteľov, ktorí navrhujú toto konsolidačné opatrenie zrušiť, aby konkrétne a jasne pomenovali, čím chcú tento očakávaný príjem do štátneho rozpočtu nahradiť. A keďže sa tak doteraz nestalo, považujeme ich tvrdenia iba za politikárčenie," spresnil rezort financií.



"Z nášho pohľadu je zarážajúce, že Progresívne Slovensko, ktoré malo svoju vládu Ľudovíta Ódora a je spoluzodpovedné za rozvrátené verejné financie, dnes kritizuje nástroj, ktorý má verejným financiám pomôcť. Navyše pripomíname, že zákon bol v Národnej rade (NR) SR schválený ešte začiatkom októbra minulého roka. Dnešnú iniciatívu PS preto považujeme iba za vytĺkanie politického kapitálu, a to zvlášť od politikov, ktorí Slovensku v ekonomickej oblasti doteraz nič neponúkli a ani ponúknuť nevedia," podčiarklo MF SR.



Rezort financií pripomenul, že daň z finančných transakcií sa nebude vzťahovať na fyzické osoby, ale iba na podnikateľov - teda presnejšie na subjekty, ktoré sú obchodnými spoločnosťami založenými za účelom dosahovania zisku, bez ohľadu na to, či sú súkromné alebo štátne. "Navyše sú v zákone jasne definované výnimky, ktoré napríklad oslobodzujú subjekty, ktoré narábajú s peniazmi fyzických osôb," dodalo MF SR.



PS v stredu na tlačovej konferencii uviedlo, že vládna koalícia by mala na najbližšej schôdzi NR SR zrušiť transakčnú daň, účinnú od 1. apríla, pretože len zvýši mieru drahoty a poškodí ekonomiku SR. Ak tak koalícia neurobí, PS chce zvolať k tejto téme mimoriadnu schôdzu NR SR.