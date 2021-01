Rezort financií: Novela daňového poriadku zohľadňuje koronakrízu

Bratislava 27. januára (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR vníma zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a vychádza v ústrety daňovým subjektom. Rezort financií to uviedol v súvislosti s novelou daňového poriadku, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Návrh zákona má umožniť vláde vydať nariadenie, ktorým ustanoví podmienky na upustenie od uloženia sankcií za nepodanie daňového priznania včas alebo od úroku z omeškania za nezaplatenie dane.



Toto nariadenie bude podľa MF možné vydať vo vzťahu k sankciám, ktoré súvisia so všetkými druhmi daní, či už ich spravuje Finančná správa (FS) SR alebo samotné obce. Pokiaľ ide o miestne dane, ktoré spravujú obce, nariadenie má napomôcť riešeniu aktuálnej situácie s podávaním daňových priznaní k dani z nehnuteľností, ktoré pre koronakrízu nebudú podané včas. Vládne nariadenie má umožniť daňovým subjektom splniť si svoju povinnosť dodatočne bez hrozby sankcie. "Len čo bude zákon schválený, vláda takéto nariadenie vydá," avizoval minister financií Eduard Heger (OĽANO).



Rezort financií dodal, že za dane, ktoré spravuje FS, by sa podľa dostupných informácií mali uložiť sankcie za porušenia daňových predpisov počas obdobia koronakrízy roku 2020 vo výške približne 25 miliónov eur asi 47.000 daňovým subjektom, z čoho je 2000 fyzických osôb a 45.000 právnických osôb. V prevažujúcej miere ide o úrok z omeškania za neuhradenie DPH načas. MF vyčíslilo, že suma 4,4 milióna eur pripadá na sankcie za už zaplatenú daň vo výške približne 336 miliónov eur.



"Prijatím nariadenia vlády vo vzťahu k jednotlivým daniam sa zabezpečí najmä to, aby FS alebo obce nemuseli pristúpiť k vydávaniu rozhodnutí o uložení sankcií a ich následnému doručovaniu. Tým dôjde najmä k ušetreniu času a nákladov na strane správcov dane, ako aj na strane daňových subjektov," skonštatovalo MF.