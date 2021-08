Od prvého žrebovania stúpol záujem o registráciu do očkovacej prémie

Bratislava 16. augusta (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR od prvého nedeľného (15. 8.) žrebovania eviduje veľký záujem o registráciu do očkovacej prémie. Len počas živého vysielania sa na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk zaregistrovalo 14.000 nových záujemcov. Informoval o tom tlačový odbor rezortu financií.



Bezprostredne po skončení relácie sa do očkovacej prémie prihlásilo ďalších 10.000 ľudí. "Za nedeľu nám tak pribudlo takmer 62.000 zaregistrovaných súťažiacich. Do dnešného dňa tak máme dokopy vyše 715.000 zaregistrovaných osôb," priblížilo MF.



Takmer 130.000 z nich sú seniori vo veku 65 rokov a starší. To podľa rezortu financií poukazuje na silný záujem práve v tejto najzraniteľnejšej vekovej skupine. Stále najviac zaregistrovaných na očkovaciu prémiu eviduje MF vo vekovej skupine 40 až 49 rokov. Týchto osôb je takmer 150.000.