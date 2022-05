Rezort financií sa ohradil voči tvrdeniam samospráv

Bratislava 20. mája (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR sa ohradzuje voči tvrdeniam zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), že samosprávy nevideli opatrenia, ktoré im majú kompenzovať výpadok spôsobený zvýšením daňového bonusu. Podľa rezortu financií im boli kompenzačné mechanizmy predstavené a ponúknuté počas rokovaní na Úrade vlády (ÚV) SR za prítomnosti predsedu ZMOS-u Branislava Trégera, prezidenta Únie miest Slovenska (ÚMS) Richarda Rybníčka a predsedu Združenia samosprávnych krajov (SK 8) a zároveň predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefa Viskupiča. TASR o tom informoval tlačový odbor MF SR.



Ministerstvo samosprávam pripomína, že v odôvodnených prípadoch je pripravené rokovať o poskytnutí primeraných kompenzačných opatrení. A to napríklad v podobe úpravy využitia rezervného fondu v roku 2022 či kompenzácií týkajúcich sa rastu cien energií. "V odôvodnených prípadoch znížiť finančnú záťaž miest, obcí a samosprávnych krajov odpustením časti poskytnutých návratných výpomocí z minulosti," zopakovalo v reakcii ministerstvo. Samosprávam však zároveň pripomína prebytky bežných rozpočtov v roku 2021.



Rezort vnútra deklaruje, že je so samosprávami pripravený rokovať. "Očakáva však individuálne kvantifikácie dotknutých samospráv a tiež konštruktívnu diskusiu," doplnil tlačový odbor.



Samosprávy kritizujú navrhovaný protiinflačný balík, poukazujú na to, že finančné opatrenia postihnú rozpočty obcí i krajov a donútia ich buď obmedziť služby alebo zvýšiť miestne dane. Upozorňujú, že i napriek rastu príjmu z podielových daní nie je zvyšovanie úmerné nákladom, ktoré predstavuje neustále pribúdanie nových povinností pre samosprávy. Predstavitelia miest, obcí i vyšších územných celkov kritizujú aj celkový postoj centrálnej moci, ktorý nie je založený na partnerskom princípe. ZMOS vstúpilo v súvislosti s návrhmi z dielne rezortu financií od 19. mája do štrajkovej pohotovosti. ÚMS sa chce v čo najkratšom čase stretnúť s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.