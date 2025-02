Rezort financií vyhlasuje výzvy na podporu prospešných služieb

Bratislava 14. februára (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR vyhlasuje výzvy na podporu všeobecne prospešných služieb a na individuálne potreby miest a obcí. Na obidve výzvy je spolu vyčlenených päť miliónov eur. Rezort financií o tom v piatok informoval na svojej internetovej stránke.



Prvá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory všeobecne prospešných služieb má celkovú hodnotu 1 milión eur. Jej cieľom je podpora aktivít, ako je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.



"Prihlásiť sa môžu právnické osoby, najmä občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, základné, stredné alebo vysoké školy, verejné výskumné inštitúcie," priblížilo ministerstvo.



Najúspešnejší žiadatelia môžu získať na predložené projekty dotáciu do výšky 15.000 eur. Miera spolufinancovania zo strany žiadateľa predstavuje najmenej 5 % z poskytnutej dotácie. Minimálna suma, o ktorú môže žiadať, je 3000 eur.



Druhá výzva je zameraná na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obcí v roku 2025. "Cieľom výzvy v celkovej hodnote 4 milióny eur je podpora aktivít zameraných na financovanie individuálnych potrieb obcí a miest s dôrazom na rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce/mesta," vysvetlil rezort financií.



Do výzvy sa môžu prihlásiť obce a mestá na území SR s populáciou do 10.000 obyvateľov k 1. januáru 2024. Najúspešnejší žiadatelia môžu rovnako získať dotáciu na svoje projekty do výšky 15.000 eur. Miera spolufinancovania zo strany žiadateľa predstavuje najmenej 5 % a minimálna suma, o ktorú môže žiadať, je 3000 eur.



Žiadosti pri obidvoch výzvach bude hodnotiť komisia, ktorá okrem splnenia formálnych kritérií zhodnotí vecný obsah, navrhovanú realizáciu a efektivitu rozpočtu projektu. Žiadosť o poskytnutie dotácií je možné podať od 15. februára do 31. marca tohto roka. Bližšie informácie o výzvach sú zverejnené na webovom sídle MF SR.