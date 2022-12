MF SR: Potreba úpravy štátneho rozpočtu závisí od politických dohôd

Bratislava 20. decembra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR nemá v tejto chvíli v rukách rozhodovanie o schválení štátneho rozpočtu, a preto musí reagovať na rozhodnutia politikov, v tomto prípade poslancov Národnej rady (NR) SR. To, či sa bude musieť návrh štátneho rozpočtu upravovať, závisí od politických dohôd.



Rezort financií takto pre TASR reagoval na otázky o ďalšom osude návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok a jeho prípadných úpravách. Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) v pondelok (19.12.) avizoval, že rozpočet by mohol v parlamente prejsť 10. januára 2023, ak sa v ňom urobia úpravy.



"Rozpočet môže prejsť, keď sme sa bavili so všetkými relevantnými stranami v parlamente, jedine s úpravou. Úprava musí byť viac-menej taká, že sa zo všeobecnej pokladničnej správy presunú zdroje na rezorty, a vtedy si vedia predstaviť aj ostatné strany schválenie rozpočtu," povedal. V takom prípade by bol štát dočasne v rozpočtovom provizóriu.



"Rezort financií už dlhodobo upozorňuje na viaceré riziká rozpočtového provizória. Prirodzene, k našim úlohám patrí mať pripravený aj plán B – a to v prípade, že štátny rozpočet nebude schválený do konca decembra. V tejto chvíli je ale predčasné hovoriť o akýchkoľvek konkrétnych číslach," dodalo v reakcii ministerstvo financií.