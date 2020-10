Heger:Pravidlá na odklad zaplatenia dane stále platia a sú dostačujúce

Bratislava 19. októbra (TASR) – V súčasnosti sú v platnosti jasné pravidlá, ktorými sa podnikateľské subjekty môžu riadiť, ak sa dostanú do objektívnych ekonomických ťažkostí. Uviedol to tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR s tým, že tieto pravidlá považuje rezort v zásade za dostačujúce.



Povoliť odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach môže podľa daňového poriadku správca dane, ak o to daňový subjekt požiada za splnenia určitých podmienok. K žiadosti o odklad platenia dane a platenia dane v splátkach je potrebné predložiť analýzu finančnej a ekonomickej situácie. Analýzu nemusí predložiť fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie. Dlžná suma dane nad 3000 eur musí byť zabezpečená niektorým zo zabezpečovacích inštitútov.



Rezort financií ďalej priblížil, že za dobu povoleného odkladu alebo povoleného platenia v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok zo sumy odkladu dane alebo z povolenej splátky, pričom výška úroku z odkladu alebo splátok je v súčasnosti 10 % p. a. Úrok sa počíta za každý deň povoleného odkladu alebo povoleného platenia dane v splátkach, a to do dňa ich skutočného zaplatenia. Odklad alebo splátky možno povoliť najviac na 24 mesiacov od splatnosti dane.



Minister financií Eduard Heger (OĽANO) v tejto súvislosti požiadal Finančnú správu SR, aby prípadné žiadosti o odklad splatenia dane posudzovala so zreteľom na stále prebiehajúcu koronarízu. „Snažíme sa v maximálnej možnej miere vychádzať v ústrety podnikateľom, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii. Súčasné pravidlá takúto pomoc zo strany štátu umožňujú a každý, komu objektívne ekonomická situácia urobila veľký škrt cez jeho podnikanie, ju môže využiť,“ zdôraznil Heger.