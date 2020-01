Ministerstvo financií predloží na vládu úpravu cestnej dane

Bratislava 29. januára (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR predloží na rokovanie vlády legislatívny návrh na úpravu dane z motorových vozidiel v objeme približne 30 miliónov eur. V stredu po rokovaní s ministrom dopravy Árpádom Érsekom (Most-Híd) a zástupcom Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia Pavlom Piešťanským to uviedol minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) s tým, že túto ponuku považuje za nadštandardnú.



Kamenický skonštatoval, že s Česmadom dospeli k dohode na tomto návrhu. "Celkový náš návrh obsahoval aj návrh zrušenia takzvaných malusov pri veľmi starých vozidlách a zľavy, ktoré sa budú týkať niektorých kategórií vozidiel, boli určené pri tých najnovších vozidlách až na úroveň 50 %," priblížil.



Rezort financií tak predloží legislatívny návrh, ktorý by mala schváliť ešte táto vláda. Minister uviedol, že vzhľadom na reakcie politikov, ktorí podporovali niektoré požiadavky dopravcov, by sa k nemu mala prihlásiť aj nová vláda. Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) podľa Kamenického požadovala absolútnu zmenu výpočtu dane, pričom by išlo o systém, ktorý by sa opieral o tzv. euronormy. Skonštatoval, že na to v súčasnosti nie je časový priestor.



Vláda v stredu schválila návrh nariadenia, podľa ktorého by sa mali zľavy z mýta podľa množstva najazdených kilometrov poskytovať už od prvého najazdeného kilometra. "Požiadavky UNAS, ktoré nám predložili písomne, sme nemohli splniť, pretože európska legislatíva nám určuje nejaké hranice, to je 13 % a oni chceli 25 %, čiže to sa nedalo, ale je žiadateľné, že zdvojnásobíme zľavy, ktoré boli doteraz," podotkol Érsek s tým, že tento návrh podporuje aj Česmad.



Kamenický poznamenal, že sa snažil s UNAS rokovať, po každej ponuke však prišla požiadavka na ďalšie ústupky zo strany vlády. "Vzhľadom na celkový stav aj politického cyklu, ja už k tejto téme nemám viac čo dodať," vyhlásil minister financií. To, čo požadoval UNAS od rezortu dopravy, by podľa neho predstavovalo celkový dosah až 40 miliónov eur. Jeden variant toho, čo únia požadovala na rezorte financií, podľa Kamenického predstavuje dosah 55 miliónov eur a druhý 58 až 60 miliónov eur. "Bavíme sa o tom, že UNAS od nás požaduje nejakú zľavu na dani a na mýte vo výške až 100 miliónov," vyčíslil.



Prvý viceprezident Česmadu Pavol Piešťanský verí, že aj nasledujúca vláda si osvojí návrhy. Zároveň dodal, že združenie už v súčasnosti kontaktuje politické strany a hovorí s nimi o podpore pre ich návrhy.



Stanislav Skala z UNAS vyjadril nesúhlas s tým, čo ponúkla vláda. V stredu večer by mala mať únia predsedníctvo, na ktorom sa rozhodne o ďalších krokoch. Poznamenal, že kamióny majú stále na hraniciach. Niektoré hraničné priechody však museli uvoľniť. "Problém vznikol v tom, že polícia prišla a nejakým spôsobom sa nás snaží odstrániť z týchto hraničných priechodov," ozrejmil Skala. V prípade, ak by ich začala odťahovať polícia, podotkol, že UNAS vyzve celý národ. "Nie je mysliteľné, aby nás niekto odťahoval za to, že my ideme upozorniť, že sa tu kradne," dodal.



V súvislosti s vyjadrením premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) o tom, že budú musieť znášať všetky škody, ktoré spôsobia firmám, Skala uviedol, že škody vzniknú nadnárodným korporáciám. "Tie škody, ktoré vznikli na mýtnom systéme, tých 800 miliónov, kto nám ich nahradí?" zaujímal sa Skala.



Zároveň vyzval premiéra, aby okamžite konal v prípade mýtneho systému a zverejnil zmluvu aj so všetkými dodatkami. Na mýtnom systéme sa totiž podľa neho "rozkrádajú peniaze". "Toto je tá základná, podstatná vec. A pokiaľ tieto peniaze sa budú rozkrádať, tak by budeme stále stáť v uliciach," zdôraznil Skala.



Premiér v stredu vyzval autodopravcov, aby prestali blokovať hraničné priechody. Upozornil na to, že tieto kroky už ovplyvnili niektoré automobilky. Autodopravcovia by mali podľa premiéra prestať brániť automobilkám a zamestnancom v práci. Podľa neho tak nerobia v zmysle zákona o verejnom zhromažďovaní. Zároveň dodal, že vláda urobila maximum toho, čo sa pre dopravcov v súčasnosti urobiť dá.



UNAS od utorka (28. 1.) opätovne organizuje protestné zhromaždenia na cestných hraničných priechodoch Slovenska. Na sociálnej sieti v stredu informovala o tom, že autodopravcovia etapovite začnú konať protestné zhromaždenia v krajských mestách, prípadne v okolí významných výrobných automobilových spoločností, výroby a distribúcie pohonných látok. "Váhaním a otáľaním s riešením oprávnených požiadaviek autodopravcov vytvára vláda spoločenské napätie a zvyšuje možnosť hospodárskych škôd," dodala v stredu na sociálnej sieti únia.