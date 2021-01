MF SR: Reorganizácia IT odboru rezortu financií prináša výsledky

Bratislava 19. januára (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR od októbra minulého roka reorganizovalo svoj odbor informačných technológií (IT). Po dva a pol mesiaci analyzovania nákladov a kontroly priniesla reorganizácia prvé výsledky v podobe úspor. Jednorazovo rezort ušetrí na IT takmer 13,8 milióna eur a ďalších viac ako 1,7 milióna eur usporí ročne pri pravidelných platbách. Informovalo o tom v utorok tlačové oddelenie MF.



"Samotné zníženie nákladov spočíva v podrobnejšej a lepšej analýze nákladov a potrieb ministerstva, úspore pri legislatívnych zmenových požiadavkách, dôslednejšej kontrole náročnosti a rozsahu výkonov pri jednotlivých požiadavkách," spresnil rezort s tým, že ďalšou oblasťou je úspora pri rozvojových aktivitách - na základe európskej legislatívy - napríklad systém kontroly dovozu či e-commerce.



V prípade pravidelných platieb ide o úsporu nákladov vo výške 143.400 eur mesačne, čo predstavuje celkovo zhruba 1,7 milióna eur ročne. "Úspora nastala pri znížení mesačných prevádzkových nákladov na jednotlivých IT zmluvách vyjednaním nižších hodinových sadzieb a rovnako ako v prípade jednorazových výdavkov lepšou kontrolou výkonov," okomentoval rezort. Snahou ministerstva bolo dosiahnuť nastavenie sadzieb podľa priemerných sadzieb v okolitých krajinách.



"Štát je nielen najväčším, zároveň je aj solventným klientom súkromného sektora. Ale namiesto toho, aby sa to odrazilo vo výhodných cenách a kvalite tovarov a služieb, vytvorila sa tu kultúra, že štátu sa dá predať prakticky čokoľvek, a to za premrštené ceny," okomentoval minister financií Eduard Heger (OĽANO). Podľa neho to spôsobovalo, že niektorí nezaslúžene bohatli a zvyšok spoločnosti bol z káuz deprimovaný. "Náš príklad ukazuje, že keď sa chce, dajú sa dosiahnuť významné úspory pri dobrej kvalite a bez toho, aby tým nejako trpeli úlohy, ktoré nám informačné technológie pomáhajú plniť," dodáva minister s tým, že podľa neho by sa takto malo postupovať na všetkých úrovniach riadenia štátu, v celom verejnom sektore od škôl po ministerstvá.



Nový manažment IT odboru plánuje podľa slov rezortu pokračovať v snahe dosiahnuť čo najnižšie náklady na prevádzku IT služieb a uvedomuje si, že pre budúcnosť je potrebné pripraviť nové rozvojové aktivity v podobe konsolidácie systémov a budovanie vlastných prevádzkových kapacít, čo prispeje k ešte väčšej úspore nákladov.