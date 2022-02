Rezort financií: Šeky na 300 eur si vyzdvihlo už vyše 422.000 seniorov

Bratislava 1. februára (TASR) – Šek na 300-eurovú odmenu za očkovanie si už na pošte vyzdvihlo viac ako 422.000 seniorov. Vyplýva to z aktuálnych údajov Ministerstva financií (MF) SR, ktoré vyhodnotilo doterajší priebeh vyplácania "očkovacích poukazov" pre seniorov nad 60 rokov. Celkovo tak bolo ku koncu januára vyplatených už takmer 127 miliónov eur.



Ako ďalej informoval tlačový odbor MF SR, v pondelok (31. 1.) bol posledný deň na to, aby sa seniori dali zaočkovať a splnili tak základnú podmienku na získanie finančnej pomoci. Iná situácia je len v prípade seniorov, ktorí sa do 15. januára zaočkovali jednodávkovou vakcínou Janssen. Tí majú čas na preočkovanie akoukoľvek vakcínou, podávanou na území Slovenskej republiky do 15. marca 2022.



MF SR avizovalo, že v najbližších týždňoch bude Slovenská pošta posielať ešte zvyšné 300-eurové poukážky pre seniorov za očkovanie tromi dávkami. Trojdávkových seniorov, ktorí doteraz poštovú poukážku nedostali, preto rezort financií prosí o trpezlivosť. Spracovanie údajov a následná distribúcia šekov totiž istý čas trvá. Ministerstvo financií verejnosť uisťuje, že každý občan, ktorému vznikol nárok na finančnú pomoc, svoju poukážku dostane.



Osoby, ktoré sa očkovali bez registrácie alebo u obvodného lekára, sa podľa MF rovnako nemusia obávať, že by o finančnú pomoc prišli. Práve údaje týchto občanov momentálne Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) a MF SR spracúvajú a o niekoľkých dní budú zaslané Slovenskej pošte na vyplatenie.



Ministerstvo financií očakáva, že približne v druhej polovici februára začne Slovenská pošta posielať aj poukážky na 200 eur pre seniorov, ktorí splnili podmienku a dali sa zaočkovať prvou alebo druhou dávkou vakcíny. Všetky dáta a informácie o zaočkovaných osobách sú zo strany NCZI, ministerstva financií a Slovenskej pošty spracúvané postupne. Preto MF opätovne prosí seniorov, aby boli pri čakaní na poukaz trpezliví.



Ministerstvo financií v spolupráci s NCZI a Slovenskou poštou budú taktiež riešiť jednotlivé reklamácie, napríklad v prípade zle uvedenej adresy, nesprávneho mena, neposlaného poukazu, alebo ak bol adresát nezastihnuteľný. Aktuálne eviduje rezort financií niekoľko prípadov, keď mal senior na poukaze uvedený chybný dátum narodenia. V tomto prípade upozorňuje na to, že ak má senior všetky ostatné osobné údaje na poukážke správne, finančná pomoc mu musí byť na pobočke Slovenskej pošty vyplatená.